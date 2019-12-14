Sendikanın ardından bir kumar baskını da çay ocağına: 67 kişi daha yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir sendikaya yönelik kumar baskının ardından 101 kişi hakkında işlem yapan jandarma, bu kez ilçede bulunan bir çay ocağına baskın yaptı. Jandarma ekipleri, kumar oynayan 67 kişiye daha işlem yaptı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Egemenlik Mahallesi 6106 sokakta bulunan bir çay ocağında kumar oynatıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı. Gece saatlerinde çay ocağına baskın yapan ekipler, yapılan kontrollerde içeride bulunan 67 kişinin tombala kumarı oynadığı ve kapalı alanda sigara içtiğini tespit etti. Ekipler iddiaya göre, kumar oynayan ve kapalı alanda sigara içen 67 şahıs hakkında idari yaptırım uygulayarak, işletme sahibi S.K. isimli şahıs hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlattı. Ekipler tombala kumarı oynanmasında kullanılan 5 farklı materyale de el koydu.

Öte yandan, yine Bornova’da bir sendika binasına kumar operasyonu yapılmış, kumar oynadığı tespit edilen 101 kişiye işlem yapılmıştı.



