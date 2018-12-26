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"Senede Bir Defa" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:21 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB Kültür Daire Başkanlığı ve KADEM iş birliğiyle 29 Aralık'ta açılacak "Hal-Beden-Zihin" temalı "Senede Bir Defa/Once per Annum" uluslararası sergisinde 12 ülkeden, 37 kadın sanatçıya ait 95 eser yer alacak

İSTANBUL (AA) - "Hal-Beden-Zihin" temalı "Senede Bir Defa/Once per Annum" uluslararası sergisi, 29 Aralık'ta İstanbul Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) iş birliğiyle gerçekleştirilecek sergide, 12 ülkeden, 37 kadın sanatçıya ait fotoğraf, resim, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden 95 eser yer alacak.

Sergide eserleri bulunan sanatçılar İngiltere, Kanada, Avusturya, Rusya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Suudi Arabistan, Malezya, Slovenya, ve İran'dan katılım sağlıyor.

Sanatsal üretim faaliyetine imkan sağlamak ile kadının toplumdaki yeri ve sorunlarına özgün bir bakış kazandırmanın amaçlandığı serginin açılış törenine, sanatçıların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katılması bekleniyor.

Açılış töreninin ardından The Marmara Otel'de yapılacak söyleşide sanatçılardan Mehwish Iqbal, Soraya Syed, Chun Hua Catherine Dong, Sharina Shahrin, Xin-Xin ve Sanglim Han katılımcılarla bir araya gelecek.

Sergi kapsamında ayrıca 5 Ocak'ta Hülya Yazıcı, Aleksandra Farazin, Tülay Gökçimen, Belkıs Bayrak ve Ayşe Kayacı'nın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek.

Serginin son etkinliği olarak ise 12 Ocak'ta "Kadının Sanat Dünyasındaki Yeri" başlıklı iki oturumlu bir panel yapılacak.

Birinci oturumda Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaylagül Ceran Karataş, sosyolog Nurhayat Kızılkan, düşünür İsmail Doğu ve İTÜ Öğretim Üyesi Hülya Küpçüoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

İkinci oturumun konuşmacıları ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Taşkent, sanat tarihçisi İzzet Umut Çelik ve minyatür sanatçısı Dilek Deveci olacak.

- Sergi hakkında

Kolektif duyguyla ortaya çıkan uluslararası interaktif bir sergi olan "Hal-Beden-Zihin" temalı "Senede Bir Defa/Once per Annum" sergisi, kadına yönelik algıyı yeniden sorgulama ve sorgulatmayı hedefliyor.

Her yıl farklı bir temayla tekrarlanması planlanan sergi, video, fotoğraf, resim, müzik, enstalasyon gibi disiplinlerarası üretimleri kapsıyor.

Küratörlüğünü, KADEM Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Hülya Yazıcı'nın üstlendiği sergi, 30 Ocak 2019'a kadar ziyarete açık olacak.

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