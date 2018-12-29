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"Senede Bir Defa" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 19:18 | Son Güncelleme

"Hal-Beden-Zihin" temalı "Senede Bir Defa/Once per Annum" uluslararası sergisinin açılışı gerçekleştirildi - Küratör Hülya Yazıcı: - "Sanat arayışı bir hakikat ve gerçek arayışıdır. Sanat yeryüzünde kullanılan en eski ve en zengin dildir. Bu ortak dil, insanlık ailesi olarak bizi birbirimize yaklaştıran en önemli araçtır"

İSTANBUL (AA) - "Hal-Beden-Zihin" temalı "Senede Bir Defa/Once per Annum" uluslararası sergisi, İstanbul Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Soprano Gizem Keklikçi'ye çelloda Dilek Zertunç'un eşlik ettiği dinletiyle açılışı yapılan sergide 12 ülkeden, 30'dan fazla kadın sanatçıya ait fotoğraf, resim, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden eserler yer aldı.

Sanatsal üretim faaliyetine imkan sağlamak ile kadının toplumdaki yeri ve sorunlarına özgün bir bakış kazandırmanın amaçlandığı sergiye ilişkin Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve serginin küratörü Hülya Yazıcı AA muhabirine açıklama yaptı.

Yazıcı, sergiyi yapmaya karar verdiğinde tamamen bağımsız bir inisiyatif olarak düşündüğünü ve dünyanın her yerinden kadın sanatçıları bir tema etrafında çalışmaya ikna ettiğini söyledi.

Çeşitli alanlarda kadınların yaşadıkları sorunları sanat diliyle anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Yazıcı, "Disiplinler arası bu sergide sanatçılar hangi teknikle çalışıyorsa işini o şekilde kurguluyor." dedi.

Sergide resim, enstalasyon, video-art ve fotoğraf gibi pek çok tekniğin yer aldığını belirten Yazıcı, "Her sanatçı kendi içinde önem verdiği konuyu burada göstermeye çalışıyor onun için farklı farklı konular işleniyor." şeklinde konuştu.

Serginin küratörü Yazıcı, insana cinsiyetçi bir ayrıştırmadan ziyade bütünüyle eşitlikçi bir yaklaşımla baktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sanat arayışı bir hakikat ve gerçek arayışıdır. Sanat yeryüzünde kullanılan en eski ve en zengin dildir. Sanatçılar ürettikleriyle, birbirleriyle en etkili iletişimi kurabilirler. Bu ortak dil, insanlık ailesi olarak bizi birbirimize yaklaştıran en önemli araçtır."

Sürdürülebilir bir güncel sanat sergisi olarak planlanan proje kapsamında gerçekleştirilecek söyleşilerde, eserleri sergilenen sanatçılar, katılımcılarla bir araya gelecek.

Sergi kapsamında ayrıca 5 Ocak'ta Hülya Yazıcı, Aleksandra Farazin, Tülay Gökçimen, Belkıs Bayrak ve Ayşe Kayacı'nın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek.

Serginin son etkinliği olarak ise 12 Ocak'ta "Kadının Sanat Dünyasındaki Yeri" başlıklı iki oturumlu bir panel yapılacak.

Sergi, 30 Ocak 2019'a kadar ziyarete açık olacak.

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Hal-Beden-Zihin İBB MAKSEM senede bir defa sergi

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