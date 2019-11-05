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Senegal, Atlas Okyanusu'ndaki 12 petrol ve karbon yatağının işletimini ihaleye açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 00:15 | Son Güncelleme

Çoğu Moritanya ile paylaşılan rezervlerde, 1 milyar varil petrol ve bin 100 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor

Senegal hükümeti, Atlas Okyanusu'nda keşfedilen 12 petrol ve karbon yatağının işletilmesi için ihale sürecini başlatacağını duyurdu.

Senegal Petrol Şirketinden (PETROSEN) yapılan açıklamada, Petrol ve Enerji Bakanı Mouhamadou Makhtar Cisse'nin, 4-10 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika'da düzenlenen 25. Afrika Petrol Haftası Uluslararası Konferansı'nda, Atlas Okyanusu'nda bulunan petrol ve doğalgaz rezervlerinin işletilmesine yönelik ihale sürecini başlatacağı belirtildi.

Çoğu Moritanya ile paylaşılan rezervlerin, derin deniz tabanında bulunduğu kaydedilen açıklamada, ihale sürecinin ikinci aşamasının 1 Şubat-31 Temmuz arasında olacağı, bu sürede petrol şirketlerinin tekliflerini Senegal hükümetine sunacağı aktarıldı.

Uluslararası Para Fonunun ocak ayında açıkladığı rapora göre, Senegal ve Moritanya açıklarında 2014-2017 yılları arasında toplamda 1 milyar varil petrol ve bin 100 milyar metreküpten fazla doğalgaz bulunan 12 rezerv keşfedildi.

Dakar hükümeti, petrol ve doğalgaz yataklarının 2021'den itibaren işletilmesini planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz petrol PETROSEN Senegal

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