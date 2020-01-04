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  4. Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgeyle sokak temizledi

Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgeyle sokak temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 21:37 | Son Güncelleme

Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgeyle sokak temizledi

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Temiz Senegal" kampanyası çerçevesinde ülkede her ayın ilk cumartesi yapılacak temizlik faaliyetine katılarak halkla sokakları temizledi.

Başkent Dakar'ın Mermoz semtinde gönüllü temizlik ekibiyle bir araya gelen Sall, eline aldığı süpürgeyle sokakları temizledi. Dakar Belediye Başkanı Soham Wardini ile Konut, Lojman ve Kamu Hijyeni Bakanı Abdou Karim Fofana da Cumhurbaşkanı Sall'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Sall, daha sonra başkentin diğer semtlerini gezerek temizlik çalışmalarını inceledi. Burada gazetecilere konuşan Sall, "Tüm Senegal yaşam alanlarını korunmayı günlük alışkanlık haline getirinceye kadar kampanya devlet eliyle yürütülecek." ifadesini kullandı.

Sall, kampanyanın amacının, temizliğin zorla yaptırılan bir faaliyet olarak algılanması değil, alışkanlık haline getirilmesi gereken bir davranış haline dönüştürülmesi olduğunu kaydetti.

"Temiz Senegal" kampanyası, ülkenin 14 bölgesinde uygulanacak.

- Haftada bir gün "ulusal temizlik günü"

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sall, geçen yıl nisan ayında "sıfır atık ve temiz şehir" kampanyasını açıklamıştı.

Kampanya kapsamında Dakar Belediyesi ve Çevre Bakanlığı, başkentin en işlek caddelerindeki seyyar satıcı tezgahlarını kaldırmaya ve caddeleri temiz hale getirmeye başlamıştı.

Öte yandan çok sayıda gönüllü de 2022'de düzenlenecek 4'üncü Gençlik Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak başkentin cadde ve sokaklarını temizleme seferberliği başlatarak kampanyaya katkı veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
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