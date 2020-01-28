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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:47 | Son Güncelleme

"Sayın Cumhurbaşkanı önemli bir dost, kendisiyle hem iş birliği hem dostane ilişkilerimiz son yıllarda çok derinleşti. Türkiye Senegal'in çok önemli bir ortağı, her zaman yanımızda oldu" - "Senegal'de altyapı ve kalkınma projelerinde Türk firmaları hayati rolü üstlendi" - "Yer fıstığının bundan sonraki dönemde Asya ve Avrupa pazarlarından sonra Türkiye pazarlarına girmesini arzu ediyoruz"

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Senegal'de altyapı ve kalkınma projelerinde Türk firmaları hayati rolü üstlendi." dedi.

Cumhurbaşkanı Sall, Senegal'e resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Elazığ depreminde hayatını kaybeden Türk vatandaşları için taziyelerini iletti.

Manisa'daki deprem akabinde de Türkiye'nin yanında olduklarının altını çizen Sall, "Sayın Cumhurbaşkanı önemli bir dost, kendisiyle hem iş birliği hem dostane ilişkilerimiz son yıllarda çok derinleşti. Türkiye Senegal'in çok önemli bir ortağı, her zaman yanımızda oldu." diye konuştu.

- Türk firmaları Senegal'de altyapı ve kalkınma da hayati rol üstlendi

"Senegal'de altyapı ve kalkınma projelerinde Türk firmaları hayati rolü üstlendi." ifadelerini kullanan Sall, bunlar arasında Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı, uluslararası bir konferans merkezi, Dakar Arena kapalı spor salonu, fuar merkezi ve demiryolu hattı inşaatı bulunduğunu anlattı.

Sall, iki ülkenin son derece dinamik bir iş birliğine sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu ortaklık çerçevesinde büyük bir olimpik stat inşasına şubat ayında başlayacağız. Temelini yakında atacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Senegal'in karşılıklı saygı çerçevesinde, somut eylem ve hedeflere yönelik bir iş birliği yürüttüğünü ve bunu her geçen gün genişlettiğinin altını çizen Sall, "Bundan sonraki dönemde de eylemlerimizi artırarak Senegal-Türkiye arasındaki ilişkilerimizi pekiştirmeyi umuyoruz. Yer fıstığının bundan sonraki dönemde Asya ve Avrupa pazarlarından sonra Türkiye pazarlarına girmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "7 anlaşma imzalandı"

Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinin ardından iki devlet arasında 7 anlaşma imzalandığını, iş birliğinin hukuki çerçevesinin daha da sağlamlaştığını dile getirdi.

İki ülke arasındaki bazı ortaklıkların daha sürdürülebilir temelde çalışmasını istediklerini vurgulayan Senegal Cumhurbaşkanı Sall, "Ülkelerimiz arasındaki potansiyel aslında henüz en yüksek noktada kullanılmıyor. Bundan sonraki dönemde ekonomik ve ticari alanlarda iş birliğimizi daha da artırmak istiyoruz, görüşmelerimizi bütün bu konular üzerinde gerçekleştirdik. İş birliğimizi karşılıklı çıkar üzerinde sağlamlaştırmak istiyoruz." dedi.

Sall, Erdoğan ile görüşmelerinde Afrika'da, Libya'da ve dünyadaki gelişmeleri ele aldıklarını, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanlarında olmasından büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Türkiye'de yasa dışı göçmen statüsündeki 1500 Senegallinin statüsünün değişeceğini ifade eden Sall, Senegal'de yatırım yapan Türk firmalarına yeni projeler üstlenerek ülkesinin ekonomik kalkınma ve istihdamına katkıda bulundukları için teşekkür etti.

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Senegal Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall

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