Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Afrika'daki yatırımlar konusunda risk faktörü ve faiz oranları abartılıyor"

Sall, her ülkenin saldırılar karşısında kendini donatmak zorunda olduğuna dikkati çekerek, kalkınmaya ayrılan kaynaklara dokunulmadan güvenliği finanse etmenin yollarını bulmak gerektiğini söyledi.

Afrika kıtasında güvenliği fonlamanın bir ölüm kalım meselesi olduğunu belirten Sall, “Silahlı terör grupları karşısında savunma ve güvenlik güçlerine yapılacak yatırım bir seçenek değil varoluşsal bir zorunluluk, bir beka sorunu olarak ortaya çıkıyor.” ifadesini kullandı.

Diamniadio bölgesindeki Abdou Diouf Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıya ev sahibi Cumhurbaşkanı Sall'in yanı sıra Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassimbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Nijer Cumhurbaşkanı Mahammed Yusuf katıldı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Afrika'da sürdürülebilir kalkınma ve borç dengesine ilişkin "Afrika ülkelerine yatırım yapılmak istendiğinde risk faktörü ve faiz oranları abartılıyor, bu durum yatırım maliyetlerini yükseltiyor." dedi.

- Afrika ülkelerine yatırımda risk faktörü abartılıyor

Cumhurbaşkanı Sall, "Afrika ülkelerine yatırım yapılmak istendiğinde risk faktörü ve faiz oranları abartılıyor, bu durum yatırım maliyetlerini yükseltiyor." diye konuştu.

Yatırımların kamu dış borçlanmasını aşırı artırdığına dair algının yıkılarak yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Macky Sall, “Afrika’da kamu borçları 2000’lerin başında yüzde 35’ti, bu oran 2016’da yüzde 55’e çıktı. Aynı zaman diliminde bu eğilim küresel düzeyde çok daha yüksekti. Dünyada ise kamu ve özel borçlanma 2018’de rekor kırarak 84 milyon dolara ulaştı. Bu küresel gayrisafi milli hasılanın yüzde 225’ine denk gelen bir rakam.” değerlendirmesinde bulundu.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon da küresel ölçekteki bu eğilimin kıtaya yatırım yapanların aşırı faiz oranı belirlemesine ve Afrika’ya uzun süreli kredi vermemelerine yol açtığını dile getirdi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara da uzun süreli kredi sağlanmamasının kıta ülkeleri için kötü bir imaj çizdiğini, Afrika ülkelerinin imtiyazlı kredilerden yararlanabilmesi gerektiğini savundu.

