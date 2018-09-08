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Senegal Cumhurbaşkanı Sall Trabzon'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:27 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yeni transferi Senegalli futbolcu Zargo Toure, Cumhurbaşkanı Macky Sall'a takımının formasını hediye etti

Trabzonspor Kulübü'nün yeni transferi Senegalli futbolcu Zargo Toure, ülkesinin Cumhurbaşkanı Macky Sall'a, Trabzonspor forması hediye etti.

Çin'den Senegal'a giden Cumhurbaşkanı Sall'ın uçağı, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Sall, burada Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer ilgililerce karşılandı.

Havalimanı VIP Salonu'ndaki Devlet Konuk Evi'nde, Vali Yavuz ve diğer ilgililerle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Sall, ilgililere teşekkür etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Senegalli futbolcu Zargo Toure de ülkesinin cumhurbaşkanının Trabzon'da olduğunu öğrenince Trabzon Havalimanı'na gelerek, Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü.

Toure, bir süre sohbet ettiği Cumhurbaşkanı Sall'a, 15 numaralı bordo-mavi forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Sall, daha sonra yakıt ikmali yapan uçakla Senegal'e hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall Trabzon

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