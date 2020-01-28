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Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Türkiye ile hidrokarbon alanında ortak çalışabiliriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 19:47 | Son Güncelleme

Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Türkiye ile hidrokarbon alanında ortak çalışabiliriz"

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye ile iş birliğine yönelik, "Hidrokarbon alanında birlikte çalışabiliriz. Senegal önemli bir gaz ve petrol üreticisi olacaktır." dedi.

Sall, Türkiye-Senegal İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, iki ülkenin halihazırda iyi bir seviyede olan ilişkilerini daha da artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Daha istikrarlı iş birliğine imza atmak istediklerini dile getiren Sall, "Bu anlamdaki performansımız 2013 yılından bu yana bunun göstergesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Sall, Türk şirketlerinin Senegal'de havalimanı, spor salonu, alışveriş merkezi, otel, fuar ve kongre merkezi ile demir yolu gibi önemli inşaat ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlattı.

"Senegal, bizimle çalışmak isteyen herkese kapısını açmış durumdadır. Kazan-kazan ve karşılıklı saygı ilkesi içerisinde çalışmak isteyen herkese kapımız açıktır." diyen Sall, iş forumuna büyük önem verdiklerini, iş forumunun yatırımları artıracağına inandığını ifade etti.

Sall, kamu iş birliğinin dışında özel sektörün birlikte çalışmasını teşvik ettiklerini, güç birliğine giderek çeşitli alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını arzu ettiklerini vurguladı.

Forum sonrasında ortaklıkların sayısının artmasını dilediğini belirten Sall, "Özel sektör ticaret, yatırım ve ortaklıklar aracılığıyla daha yoğunlaştırılmış ve çeşitlendirilmiş ilişkiler elde edilmesini sağlayacaktır. Senegal'in kalkınma planı da bu hedef doğrultusunda sürmektedir." diye konuştu.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Başka iş birliği ufuklarında, hidrokarbon alanında birlikte çalışabiliriz. Senegal önemli bir gaz ve petrol üreticisi olacaktır." dedi.

Türkiye'de başarılı şekilde uygulanan yap-işlet-devret modelinin ülkesinde sağlık ve diğer sektörlerde önemli bir model olacağını vurgulayan Sall, Türk firmalarını bu modelle inşaat, çevre ve altyapı projeleri üstlenmek üzere Senegal'e davet etti.

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