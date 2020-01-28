Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Türkiye ile hidrokarbon alanında ortak çalışabiliriz"

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye ile iş birliğine yönelik, "Hidrokarbon alanında birlikte çalışabiliriz. Senegal önemli bir gaz ve petrol üreticisi olacaktır." dedi.

Sall, Türkiye-Senegal İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, iki ülkenin halihazırda iyi bir seviyede olan ilişkilerini daha da artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Daha istikrarlı iş birliğine imza atmak istediklerini dile getiren Sall, "Bu anlamdaki performansımız 2013 yılından bu yana bunun göstergesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Sall, Türk şirketlerinin Senegal'de havalimanı, spor salonu, alışveriş merkezi, otel, fuar ve kongre merkezi ile demir yolu gibi önemli inşaat ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlattı.

"Senegal, bizimle çalışmak isteyen herkese kapısını açmış durumdadır. Kazan-kazan ve karşılıklı saygı ilkesi içerisinde çalışmak isteyen herkese kapımız açıktır." diyen Sall, iş forumuna büyük önem verdiklerini, iş forumunun yatırımları artıracağına inandığını ifade etti.

Sall, kamu iş birliğinin dışında özel sektörün birlikte çalışmasını teşvik ettiklerini, güç birliğine giderek çeşitli alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını arzu ettiklerini vurguladı.