Senegal Cumhurbaşkanı Sall, yemin ederek görevine başladı

Senegal'de 24 Şubat'taki seçimleri kazanarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Macky Sall, yemin ederek ikinci dönem görevine başladı.

Sall, başkent Dakar'ın Diamniaadio bölgesinde Türk firmasınca inşa edilen Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen törende yemin etti.

Cumhurbaşkanı Sall, törende yaptığı konuşmada, tüm Senegallilere açık, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalog çağrısında bulundu.

"Ettiğim yeminle tüm Senegallilerin cumhurbaşkanı oldum. Ülkemin tüm siyasi, ekonomik ve sosyal unsurlarına açık, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalog çağrımı yineliyorum." ifadesini kullanan Sall, Cumhurbaşkanlığı makamının "hizmet edilmeyi değil, hizmet etmeyi" gerektirdiğini vurguladı.

Mevkisinin tüm sorumluluk ve ağırlığının farkında olduğunu kaydeden Macky Sall, "Alçak gönüllülük ve kararlılıkla Senegal halkının hizmetinde olma sözü veriyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Sall, konuşmasının ardından törene katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla selamlaştı.

Türkiye'yi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın temsil ettiği törene, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Gambia Cumhurbaşkanı Adama Borrow, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Liberya Cumhurbaşkanı Georges Weah ile Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde katıldı.