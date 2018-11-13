Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "MINUSMA Mali'de barış için bulunuyor fakat Birleşmiş Milletler (BM) burada barış için yeterli çabayı sergiliyor mu? Problem bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Sall, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen Paris Barış Forumu'na katılmak için gittiği Paris'te France 24 kanalına mülakat verdi.

Sahel bölgesinin güvenlik durumu, terörizm ve Mali'deki BM Barış Gücü askerlerinin varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sall, "MINUSMA, Mali'de barış için bulunuyor fakat BM burada barış için yeterli çabayı sergiliyor mu? Problem bu." ifadelerini kullandı.

- BM'ye reform çağrısı

"BM bütün milletlerin toplamından oluşuyor fakat bir karar tasarının konseyden geçmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor. Aksi takdirde (terörle mücadelede) ilerleme kaydedilemiyor." diyen Sall, BM'nin yapısı ve işleyişinde reforma gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Birkaç gündür internette dolaşan, Mali'deki radikal bazı grup liderlerinin Sahel bölgesinde Senegal'in de aralarında olduğu 8 ülkedeki Fulani kabilesi mensuplarına cihat çağrısına ilişkin konuşan Sall, bu videonun propaganda amaçlı olduğunu söyleyerek çağrının karşılık bulmayacağını belirtti.