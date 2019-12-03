HABER

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den bölge ülkelerine "Güçlerimizi birleştirelim" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 23:06 | Son Güncelleme

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den bölge ülkelerine "Güçlerimizi birleştirelim" çağrısı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi ülkelere "Halklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve kalkınma hedeflerimize ulaşmak istiyorsak güçlerimizi birleştirmeliyiz." çağrısı yaptı.

Senegal’de, UEMOA Olağanüstü Liderler Zirvesi düzenlendi.

Üye ülkelerde terör tehditleri karşısında benimsenecek mekanizma ve stratejilerin ele alındığı zirve, başkent Dakar’a 30 kilometre uzaklıktaki Diamniadio’da bulunan Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan ev sahibi Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, UEMOA liderlerine ekonomileri sürdürülebilir şekilde finanse ederek, kalite ve borç istikrarını koruma çağrısında bulundu.

Toplumsal alanın kalkınması için barış ve güvenliğin sağlanmasının hayati olduğunu vurgulayan Sall, UEMOA ülkelerinin ekonomilerinin gıda güvenliği, enerji, altyapı gibi birçok alanda pozitif gelişme gösterdiğini vurguladı.

Sall, "Halklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve kalkınma hedeflerimize ulaşmak istiyorsak güçlerimizi birleştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Zirveye, Sall'in yanı sıra Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Nijer Cumhurbaşkanı Mouhamadou Issoufou, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Mali Başbakanı Boubou Cisse ile Gine Bissau Başbakanı Aristides Gomes katıldı.

PARTNER Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı
AHİKA’nın ‘Yazılımcı Yetiştirme Projesi’ ödüle layık görüldüAHİKA’nın ‘Yazılımcı Yetiştirme Projesi’ ödüle layık görüldü
Yaşlı kadının dolandırılmasını polisin dikkati engellediYaşlı kadının dolandırılmasını polisin dikkati engelledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Afrika Cmhurbaşkanı Macky Sall Senegal

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Trump'tan S-400 açıklaması

Trump'tan S-400 açıklaması

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evinin önünde bıçaklanan genç balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Kavga ihbarına giden polis, silahını alan kişi tarafından vuruldu

Korkunç olay! Silahıyla başından vuruldu

İçişleri Bakanlığı: 5 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: 5 yabancı terörist sınır dışı edildi

Son dakika! Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Denizli'de korkutan deprem!

Polisi görünce 'Gelmeyin yoksa kafama sıkarım' dedi, sonra teslim oldu

'Gelmeyin yoksa kafama sıkarım!'

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı

Çöpten çıktı! 2 bin 300 yıllık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.