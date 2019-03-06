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Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den muhalefete diyalog çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 00:00 | Son Güncelleme

İkinci defa seçilen Cumhurbaşkanı Macky Sall: - "Benim rolüm ortak ideolojiler etrafında herkesi bir araya getirmek. Bu nedenle Senegal halkının yararı için herkesi açık ve yapıcı diyaloğa davet ediyorum"

Senegal'de kesinleşen seçim sonuçlarıyla ikinci dönem görev yapmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Macky Sall, muhalefete diyalog çağrısında bulundu.

Sall, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Senegallilerin zorlukları birlikte aşabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Sall, "Benim rolüm ortak ideolojiler etrafında herkesi bir araya getirmek. Bu nedenle Senegal halkının yararı için herkesi açık ve yapıcı diyaloğa davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu diyaloğa selefleri Abdou Diouf ve Abdoulaye Wade dahil herkesin katkıda bulunabileceğini belirten Sall, demokrasinin gelişmesi ve ülke kaynaklarının yönetimi konusunda her türlü diyaloğa açık olduğunu dile getirdi.

Diğer yandan Anayasa Konseyi, Oyların Sayılması Ulusal Komisyonu (CNRV) tarafından 28 Şubat'ta açıklanan seçim sonuçlarını teyit etti.

Konsey Üyesi Ernestine Ndeye Sanka, seçimde Macky Sall'in yüzde 58,26, Idrissa Seck'in yüzde 20,5, Ousmane Sonko'nun yüzde 15,67, Issa Sall'in yüzde 4,07 ve Madicke Niang'ın yüzde 1,48 oranında oy aldığını duyurdu.

Seçim sonrası muhalif adaylar yaptıkları ortak açıklamada, CNRV'nin açıkladığı sonuçları kabul etmediklerini ancak Anayasa Konseyi'ne başvuru yapmayacaklarını ilan etmişti.

Senegal'de 24 Şubat Pazar günü 11. cumhurbaşkanı seçimi düzenlenmişti.

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