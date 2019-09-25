Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'e, Filistin'in uluslararası olarak tanınan sınırlarına saygı duyması çağrısında bulundu.

Sall, ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Kurula hitap etti.

Senegal'in Filistin ve İsrail halkları arasında uzlaşma sağlanmasına taraftar olduğunu belirten Sall, "Senegal, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete kavuşması ve iki devletin uluslararası olarak tanınan sınırları içinde yan yana barış içinde var olması çağrısında bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Sall, BM binasının savaşın küllerinden, halkların barışçıl şekilde birlikte var olması ve iş birliğini sağlayacak çok katmanlılığa katkı sağlaması için inşa edildiğine dikkati çekerek, BM’nin temelinin diyalog olması gerektiğini ifade etti.

- Sahel bölgesinde terörizm mağduriyeti

Savaş ve terörün milyonlarca kurbanı için, barış ve güvenlik içinde yaşama sorunsalı bulunduğuna değinen Sall, "Sahel'de terör grupları her gün ölüme yol açmaya, insanları yerinden etmeye, mülteci durumuna düşürmeye ve temel sosyal hizmetleri durdurmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.