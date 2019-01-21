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Senegal-Gambiya arasında Farafenni köprüsü açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 23:56 | Son Güncelleme

Gambiya nehri üzerinde inşa edilen köprü, Senegal'in kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı kolaylaştıracak

Senegal ile Gambiya arasında inşa edilen Farafenni köprüsü açıldı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Borrow, açılış töreninde yaptıkları konuşmalarda, 50 yıldır gündemde olan projenin hayata geçirildiği günün tarihi bir öneme sahip olduğunu dile getirdiler.

Köprü yarından itibaren otomobil ve minibüs gibi hafif araçların, temmuz ayından itibaren de ağır vasıtaların kullanımına açılacak.

Farafenni köprüsü, Senegal'in çevrelediği Gambiya'da bulunan Gambiya nehri üzerinde inşa edildi. Trans-Gambiya otoyolunun bir parçası olan köprü, Senegal'in Gambiya tarafından bölünen iki yakasını birbirine bağlıyor.

Tamamı Gambiya toprakları üzerinde bulunan köprünün, Senegal'in kuzeyindeki başkent Dakar gibi ticari merkezler ile güneyindeki Ziguinchor gibi verimli tarım alanları arasındaki bağlantıyı kolaylaştırması bekleniyor.

İki ülkenin 50 yıldır gündeminde olan 942 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki köprü, 75 milyon avroya mal oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Farafenni Köprüsü Gambiya Senegal

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