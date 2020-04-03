Senegal, koronavirirüse karşı hidroksiklorokin tedavisini sürdürecek

Başkent Dakar'da Kovid-19 vakalarının tedavisinin yapıldığı Fann Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Moussa Seydi, düzenlediği basın toplantısında bazı hastaların tedavisinde, onların da iznini alarak hidrosiklorokin kullandıklarını açıkladı.

Bu hastaların daha hızlı iyileştiklerini gözlemlediklerini kaydeden Seydi, Kovid-19 tedavisinde hidrosiklorokin kullanmayı sürdüreceklerini ifade etti.

KOVİD-19'DA BİR GÜNDE İYİLEŞEN SAYISI YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 127 testten 5'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte 10 kişinin iyileşerek taburcu olduğu kaydedilen açıklamada tedavisi süren 138 hastanın durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Ülkede şu ana kadar 195 Kovid-19 vakası görülürken, bunlardan 55'i sağlığına kavuştu, 1'i yaşamını yitirdi, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

Ayrıca, online düzenlenen bakanlar kurulunda, eğitime verilen aranın 4 hafta daha uzatılması, okulların açılmasının 6 Nisan'dan 4 Mayıs'a ertelenmesi kararlaştırıldı.