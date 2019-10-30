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Senegal polisi 6 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 05:14 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri başkent Dakar'daki limana düzenledikleri operasyonda, araç içine gizlenmiş 6 milyon dolar değerinde kokain buldu

Son zamanlarda uyuşturucu operasyonlarında büyük başarılara imza atan Senegal polisi düzenlenen operasyonda 6 milyon dolar değerindeki uyuşturucu ele geçirdi.

Polis ekipleri, alınan bilgi üzerine başkent Dakar'daki yurt dışından gönderilen araçların bekletildiği büyük limandaki parka, operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda, bir aracın iç kısmına yerleştirilmiş 43 paket kokain tespit etti. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Polis, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aynı limanda 48 saat önce de güvenlik güçleri düzenledikleri operasyonda büyük miktarda hint keneviri ele geçirmişti. Temmuz ayında da Dakar limanında bir gemiye düzenlenen operasyonda bin 36 kilo Hint keneviri ele geçirilmiş, olayla ilişkili oldukları gerekçesiyle 2 Alman ve 2 İtalyan gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dakar kokain operasyon polis Senegal uyuşturucu

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