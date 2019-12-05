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Senegal "sıfır atık" konusunda kararlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 04:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Bakanlar Kurulunda "sıfır atık ve temiz şehir" kampanyasının kararlı bir şekilde uygulanması için çağrı yaptı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkede ağustos ayında başlatılan "sıfır atık ve temiz şehir" kampanyasının uygulanmasında gerekli kararlılığın ortaya konulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Sall başkanlığında başkent Dakar'da toplanan Bakanlar Kurulunda, birçok konunun yanı sıra çevre ile ilgili konular da ele alındı.

Kentsel Katı Atık Programı'nın uygulanmasının önemine değinen Sall, kabine üyelerinden, temiz bir Senegal için gerekli hassasiyetin ortaya konulmasında kararlılık göstermelerini istedi.

Macky Sall, Maliye ve Bütçe Bakanlığı ile Yaşam Alanlarından Sorumlu Bakanlığından, temizlik hizmeti sağlayıcılarının ortaya sistematik olarak hizmet koymaları için gerekli düzenlemeleri yapmaları talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Sall, Atık Yönetimi ve Koordinasyon Birimi'nin hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılması talimatını da ilgili bakanlara iletti.

- Haftada bir gün "ulusal temizlik günü"

Senegal'de ağustosta "sıfır atık ve temiz şehir" kampanyası dahilinde haftada bir gün "ulusal temizlik günü" ilan edilmişti.

Alınan kararın ardından Dakar Belediyesi ve Çevre Bakanlığı görevlilerince başlayan ortaklaşa çalışmayla, başkentin en işlek caddelerindeki seyyar satıcı tezgahları kaldırılmaya ve caddeler temiz hale getirilmeye başlandı.

Bunun yanı sıra kolektif yapıların çatısı altında toplanan çok sayıda gönüllü, 2022'de düzenlenecek 4'üncü Gençlik Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliğini yapacak başkentin cadde ve sokaklarını temizleme seferberliği başlatarak kampanyaya katkı veriyor.

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