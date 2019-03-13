DAKAR/ Senegal ve Nijerya, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max 8" tipi uçaklara hava sahasını kapattı.

Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede "Boeing 737 Max 8" tipi uçakların uçuşuna yönelik tedbir amaçlı böyle bir karar alındığı belirtti.

Sirika, "Halkın paniklemesine gerek yok, şu anda ülkede hiçbir operatör bu tip uçakları kullanmıyor. Etiyopya'daki kazanın asıl nedeni araştırılana kadar ülkede Boeing 737 Max kullanılmayacak." dedi.

Senegal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ulusal Ajansı Direktörü Magueye Maran Ndao, basına yaptığı açıklamada, hiçbir hava yolu şirketinin Boeing 737 Max tipi yolcu uçağıyla Senegal hava sahasını kullanamayacağını belirtti.

Ndao, Afrika ve Madagaskar'da Hava Trafiği Güvenliği Ajansı'nın (ASECNA) cuma günü düzenleyeceği toplantıda konunun ayrıntılı olarak ele alınacağını ifade etti.

Senegal Havayolları'nın 4 uçaklık filosunda halihazırda Boeing 737 Max tipi uçak bulunmuyor.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

