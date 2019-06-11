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Senegal'de 10 günde 61 çocuk kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

Senegal'de 10 günde 61 çocuk kayboldu

Batı Afrika ülkesi Senegal'de 10 günde 61 çocuğun kaybolduğu bildirildi.

Çocuklar üzerine araştırmalar yapan Child Protection Rapid Assessment (CPRA) Senegal Temsilcisi Danielle Huegues, yaptığı açıklamada, ülkede 1-10 Haziran'da 61 çocuğun kaybolduğunu belirtti.

Kaybolanların arasında 11 kız çocuğunun bulunduğunu ifade eden Huegues, "Kaybolan çocukların yaş ortalaması 5. Çocukların hayatı tehlikede." ifadesini kullandı.

Huegues, çocukların neden ve kimler tarafından kaçırıldığına dair bir bilgi vermedi.

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