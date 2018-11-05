Senegal'in başkenti Dakar'da, "sürdürülebilir kalkınma ve istikrar" temalı 5. Afrika'da Barış ve Güvenlik Forumu başladı.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall başkanlığında Uluslararası Abdou Diouf Konferans Merkezinde düzenlenen ve 2 gün sürecek foruma devlet başkanların yanı sıra, parlamenterler, büyükelçiler, dini liderler, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Foruma önceki yıllara göre devlet başkanlığı düzeyinde katılımın az olması dikkati çekti.
Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Sall, kıtadaki barış ve güvenliğin sağlanmasının öncelikli hedeflerinin başında geldiğini söyledi.
"Afrika'da kalkınmayı etkileyen, barış ve güvenliğe zarar veren temel sorunların başında, terörizm, yasa dışı silah ticareti, göç, uyuşturucu, kuraklık ve çölleşme geliyor." diyen Sall, Afrikalı liderlerin bu sorunların üstesinden gelip ülkelerini güvenli hale getirmekle yükümlü olduklarının altını çizdi.
Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine rağmen Sahel bölgesinin terörizm tehdidi altında olduğunu belirten Sall, "Mali'de 10 bin BM askerine rağmen terörist faaliyetlerin artması akıl almaz bir durum, bunu belirtmek gerekiyor." dedi.
Sall, terörizmle mücadelede yeni yöntemler gerektiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Sall, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve etnik çatışmaların son bulmasının önemli olduğuna dikkati çekti, Etiyopya ve Eritre arasındaki dostluk ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Afrika'da sürekli olarak savaş, çatışma, salgın hastalık, fakirlik gibi sorunları abartarak öne çıkarmanın çözüm olmadığına değinen Sall, "Mombasa'dan Dakar'a, Johannesburg'dan Kahire'ye kadar küresel ölçekte gözle görülen kalkınma var. İyi bir Afrika için gelişen, başaran Afrika'dan, yatırımcılara yatırım garantisi sağlayan Afrika'dan, petrol, doğal gaz ve yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ve bunlarla kalkınan Afrika'dan bahsetmek gerekiyor." diye konuştu.
Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, Afrika'da barış ve güvenliğin gittikçe artığına değinerek son yıllarda yapılan şeffaf seçimlerin bunun en büyük kanıtlarından biri olduğunu anlattı.
Barrow, bir ülkeyi ayakta tutan kriterlerin başında reformların geldiğini belirterek, Gambiya'nın bu yönde hiç olmadığı kadar özgür olma yolunda ilerlediğini kaydetti.
Kalkınma ve istikrar olmadan güvenliğin tam sağlanamayacağından bahseden Barrow, "İstikrar için birlik olmaya, toplumu bu yönde eğitmeye ihtiyaç var. Ekonomik kalkınma gerekiyor." diye konuştu.
Barrow, "Devletleri liderler değil, kurumlar, yasalar ve reformlar ayakta tutar." diye konuştu.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de barış ve güvenliğin global bir sorun olduğuna dikkati çekti.
Terör ve şiddet var olduğu sürece refah ve huzurdan bahsedilemeyeceğini söyleyen Parly, kıtada güvenliği tehdit eden faktörlerden birinin de salgın hastalıklar olduğunu kaydetti.
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