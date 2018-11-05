Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine rağmen Sahel bölgesinin terörizm tehdidi altında olduğunu belirten Sall, "Mali'de 10 bin BM askerine rağmen terörist faaliyetlerin artması akıl almaz bir durum, bunu belirtmek gerekiyor." dedi.

"Afrika'da kalkınmayı etkileyen, barış ve güvenliğe zarar veren temel sorunların başında, terörizm, yasa dışı silah ticareti, göç, uyuşturucu, kuraklık ve çölleşme geliyor." diyen Sall, Afrikalı liderlerin bu sorunların üstesinden gelip ülkelerini güvenli hale getirmekle yükümlü olduklarının altını çizdi.

Sall, terörizmle mücadelede yeni yöntemler gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Sall, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve etnik çatışmaların son bulmasının önemli olduğuna dikkati çekti, Etiyopya ve Eritre arasındaki dostluk ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Afrika'da sürekli olarak savaş, çatışma, salgın hastalık, fakirlik gibi sorunları abartarak öne çıkarmanın çözüm olmadığına değinen Sall, "Mombasa'dan Dakar'a, Johannesburg'dan Kahire'ye kadar küresel ölçekte gözle görülen kalkınma var. İyi bir Afrika için gelişen, başaran Afrika'dan, yatırımcılara yatırım garantisi sağlayan Afrika'dan, petrol, doğal gaz ve yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ve bunlarla kalkınan Afrika'dan bahsetmek gerekiyor." diye konuştu.

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, Afrika'da barış ve güvenliğin gittikçe artığına değinerek son yıllarda yapılan şeffaf seçimlerin bunun en büyük kanıtlarından biri olduğunu anlattı.

Barrow, bir ülkeyi ayakta tutan kriterlerin başında reformların geldiğini belirterek, Gambiya'nın bu yönde hiç olmadığı kadar özgür olma yolunda ilerlediğini kaydetti.