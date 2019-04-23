Senegal'in başkenti Dakar'da gençler Afrika'nın Birliği için gösteri düzenledi.

Büyük Yürüyüş Hareketinin (BYH) Obelisque Meydanı'nda organize ettiği "Afrika'nın Birliği" temalı gösteriye çok sayıda genç ellerinde pankartlarla katıldı.

Afrika kıtasında sömürgecilik döneminden bu yana kullanılan para birimi Frank CFA'ya karşı olduklarını, her ülkenin kendi milli parasını kullanması gerektiğini belirten göstericiler, "Afrika bir olmalı", "Afrika federasyonu istiyoruz" ve "Ortak ve milli para birimine evet" yazılı pankartlar taşıdı.

BYH Başkanı Alassane Ba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana 4'üncüsünü düzenledikleri gösterinin kıtada Frank CFA ile mücadeleyi artırmayı amaçladığını ve Afrika'nın birliğini sağlamada halkı bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Barışçıl mücadelelerinde şu ana kadar büyük ilerleme kaydettiklerini belirten Ba, "2016'da Frank CFA ile mücadeleye başladık, kıtada benzer sesler yükselmeye başladı. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da kıtada tek bara birimine geçiş için çalışmalara başladı. Bugün geldiğimiz noktadan memnunuz." diye konuştu.