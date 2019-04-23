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Senegal'de "Afrika'nın Birliği" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 22:44 | Son Güncelleme

Büyük Yürüyüş Hareketi Başkanı Alassane Ba: - "2016'da Frank CFA ile mücadeleyle başladık, kıtada benzer sesler yükselmeye başladı. ECOWAS da kıtada tek bara birimine geçiş için çalışmalara başladı" - "ABD'deki gibi Afrika da birleşik devletler şeklinde kurulabilir" - "Batılılar Afrika'daki iç çatışmaların kıvılcımını çakıyor, söndürmek bahanesiyle gelip daha da alevlendiriyorlar"

Senegal'in başkenti Dakar'da gençler Afrika'nın Birliği için gösteri düzenledi.

Büyük Yürüyüş Hareketinin (BYH) Obelisque Meydanı'nda organize ettiği "Afrika'nın Birliği" temalı gösteriye çok sayıda genç ellerinde pankartlarla katıldı.

Afrika kıtasında sömürgecilik döneminden bu yana kullanılan para birimi Frank CFA'ya karşı olduklarını, her ülkenin kendi milli parasını kullanması gerektiğini belirten göstericiler, "Afrika bir olmalı", "Afrika federasyonu istiyoruz" ve "Ortak ve milli para birimine evet" yazılı pankartlar taşıdı.

BYH Başkanı Alassane Ba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana 4'üncüsünü düzenledikleri gösterinin kıtada Frank CFA ile mücadeleyi artırmayı amaçladığını ve Afrika'nın birliğini sağlamada halkı bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Barışçıl mücadelelerinde şu ana kadar büyük ilerleme kaydettiklerini belirten Ba, "2016'da Frank CFA ile mücadeleye başladık, kıtada benzer sesler yükselmeye başladı. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da kıtada tek bara birimine geçiş için çalışmalara başladı. Bugün geldiğimiz noktadan memnunuz." diye konuştu.

Ba, birçok Afrikalı liderin de uluslararası platformlarda kıtanın birliği için çağrıda bulunduğuna dikkati çekerek, bunun Afrika diasporalarını cesaretlendirdiğini kaydetti. Ba, "ABD'deki gibi Afrika da birleşik devletler şeklinde kurulabilir." dedi.

- "Batılılar Afrika'daki iç çatışmaların kıvılcımını çakıyor"

Afrika'daki iç ve dış çatışmaların sömürge ürünü olduğuna ve Batılı ülkelerden kaynaklandığına işaret eden Ba, "Batılılar Afrika'daki iç çatışmaların kıvılcımını çakıyor, söndürmek bahanesiyle gelip daha da alevlendiriyor. Kıtadaki varlıklarını devam ettirmek için bu onların işine yarıyor." ifadesini kullandı.

Ba, Mali'deki 160 kişinin öldüğü Dogon ve Fulani etnik çatışmasının bunun örneği olduğunu belirterek, Dogonları Batılı ülkelerin silahlandırdığını ileri sürdü.

Amaçlarını herkese anlatmak için üniversitelerde konferanslar düzenlediklerinin, mahalle mahalle gezdiklerinin altını çizen Ba, Senegal'de halkın millilik konusunda giderek bilinçlendiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika'nın Birliği Dakar Senegal

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