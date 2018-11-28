Senegal'de Afrika'nın ilk Galen Tıp Forumu

Sağlıklı yaşamın çağlar boyunca insanlığın en büyük meselelerinden biri olduğuna değinen Sall, "Ticaretin hızlanması ve gelişmesiyle birlikte bu zamanda hastalıklar birkaç saat içinde dünyanın bir ucundan diğer ucuna taşınabiliyor." dedi.

Forum vesilesiyle uzmanların sağlıkla ilgili konuları üst düzey şekilde tartışma imkanı bulduğunu belirten Sall, söz konusu forumun Afrika'da ilk defa yapıldığını söyledi.

Sall, Galen Uluslararası Ödülü sayesinde "yenilikçi tedavilerin geliştirilmesi adına" insan yaşantısına katkıda bulunan birçok başarılı araştırmacının yetiştiğini ifade etti.

Tıp alanında 300 uzmanın da yer aldığı forumda katılımcılara hitap eden Sall, Galen'in antik çağın prestijli bir doktoru ve tıp biliminin öncülerinden olduğunu hatırlattı.

Dakar'ın Diamniadio bölgesindeki Abdou Diouf Kongre Salonu'nda Ünlü tıp doktoru Bergamalı Galen (129-216) adına düzenlenen ve iki gün sürecek forumda Cumhurbaşkanı Sall, açılış konuşmasını yaptı.

- Patent politikalarına eleştiri

Sall, tıp ve eczacılıktaki gelişmelere rağmen, ilaç ve sağlık hizmetlerine ulaşamaması nedeniyle milyonlarca insanın tedavi edilebilir veya önlenebilir hastalıklardan öldüğünü belirtti.

"Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlediği (DTÖ) uluslararası standartların ötesinde korumacı patent politikaları nedeniyle ilaçlar yüksek maliyetlerle yapılıyor." diyen Sall, söz konusu politikaların ilaç fiyatlarını artırarak piyasada yarı tekel bir durum oluşturduğunu savundu.

Sall, bu durumun sahte ilaç kullanımını artırdığına işaret ederek Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 100 bin insanın sahte ilaçlardan öldüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Sall, Afrika ülkelerinde kamu sağlığı konusunda bazı zorluklarla karşılaşılsa da kıtada çok sayıda doktor ve tıbbi imkanlar bulunduğunu kaydetti.

Senegal'de bilim ve teknolojinin ilerlemesini sağlamak için çok çalıştığına işaret eden Sall, 100 kadar laboratuvarın inşa edilmesi ve donatılması direktifi verdiğini ayrıca ortak elektronlu mikroskopi, moleküler genetik, bilimsel bilgi işlem ve modelleme platformları kurulması için uğraştıklarını ifade etti.

Forumda uyuşturu maddelerin insan sağlığına zararı ve kullanımı ele alınan konular arasında yer aldı.

Bergama'da M.S. 129 yılında doğan ve eczacılığın babası olarak bilinen Galen eğitimini Asklepion'da tamamladı. Tedavide şifalı otlardan yapılan ilaçları sistematize eden Galen, bu yönüyle farmakoloji biliminin kurucusu olarak tanımlanıyor.

