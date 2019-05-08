HABER

Senegal'de Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 21:09 | Son Güncelleme

Senegal'de Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan ramazan yardımı

Senegal'de faaliyet gösteren Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, başkent Dakar'da ramazana özel yardım faaliyetleri yürütüyor.

Ramazan yardımları kapsamında her gün 100 kişiye iftar veren vakıf, dar gelirli aileler için de gıda paketi dağıtımı yapıyor.

Vakfın ülke koordinatörü İlhan Yalım yaptığı açıklamada, paketleri hazırlarken bir ailenin aylık temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

Gıda paketi içerisinde, 25 kilo pirinç, 10 kilo şeker, hurma, süt tozu, kahve ve 5 litre yağ bulunduğunu aktaran Yalım, dağıtımların ramazan boyunca süreceğini belirtti.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, bu yıl Türkiye dahil 40 ülkede ramazan yardımları yapıyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
“19 Günde 19 Mayıs 2019” etkinliği ekibi Dragon Bot Bartın’da“19 Günde 19 Mayıs 2019” etkinliği ekibi Dragon Bot Bartın’da
Esenler'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldıEsenler'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Ramazan yardımı Senegal

En Çok Okunan Haberler

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!

Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Haziran seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı

Mustafa Destici, 23 Haziran seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.