Senegal'de Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan ramazan yardımı

Senegal'de faaliyet gösteren Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, başkent Dakar'da ramazana özel yardım faaliyetleri yürütüyor.
Ramazan yardımları kapsamında her gün 100 kişiye iftar veren vakıf, dar gelirli aileler için de gıda paketi dağıtımı yapıyor.
Vakfın ülke koordinatörü İlhan Yalım yaptığı açıklamada, paketleri hazırlarken bir ailenin aylık temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını kaydetti.
Gıda paketi içerisinde, 25 kilo pirinç, 10 kilo şeker, hurma, süt tozu, kahve ve 5 litre yağ bulunduğunu aktaran Yalım, dağıtımların ramazan boyunca süreceğini belirtti.
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, bu yıl Türkiye dahil 40 ülkede ramazan yardımları yapıyor.