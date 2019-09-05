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Senegal'de başörtüsünü yasaklayan Fransız okul yöneticileri bakanlığa çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 20:40 | Son Güncelleme

Eğitim Bakanı Mamadou Talla, başörtülü öğrencileri okula almayan Katolik Jeanne D'arc Enstitüsü yetkililerini bakanlığa çağırdı

Senegal Eğitim Bakanı Mamadou Talla'nın, eğitim yılının ilk gününde başörtülü öğrencileri okula almayan Katolik Fransız okulu Sainte Jeanne d’Arc Enstitüsü’nün (ISJA) yöneticilerini bakanlığa çağırdığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Talla, ISJA’nın görevlilerinden başörtülü öğrencileri okula almama eylemini açıklamaları için 48 saat içerisinde bakanlıkta olmalarını istedi.

Talla, ISJA’nın geçen yıl açıkladığı karar için, Senegal’de ırk, cinsiyet ve dine dayalı hiçbir ayrımın kabul edilemeyeceğini söylemişti.

Eğitim Bakanı ayrıca, dün yaptığı açıklamada, "Senegal Cumhuriyeti, laik, demokratik ve sosyaldir. Vatandaşlarının köken, ırk, cinsiyet ve dinine bakmadan kanun önünde eşitliğini sağlar. Tüm inançlara saygı duyar." ifadesini kullanmıştı.

Birçok Müslüman veli, yasağı protesto ederek okul yönetimine karşı Senegal anayasasına aykırı hareket edildiği gerekçesiyle dava açacaklarını duyurmuştu.

- Senegal'deki Fransız kurumlarının İslam rahatsızlığı

Geçen ay Dakar’da Fransa merkezli Avrupa İşletme Enstitüsü de (IEA), okul binası sınırlarında namaz kılınmasını yasaklamıştı.

Diğer yandan Fransız menşeli bir eczane, iki eczacının iş saatlerinde namaz kıldıkları gerekçesiyle çalışanlarını kovmuş ve büyük tepki toplamıştı.

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başörtüsü Fransız katolik Senegal yasak

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