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Senegal'de Batı Afrika'nın en büyük inşaat ve altyapı fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 21:00 | Son Güncelleme

Organizasyonunu Türk firmasının üstlendiği SENCON'a 15'i Türkiye'den 100'den fazla şirket katılıyor - Fuara katılan Türk işadamlarından Murat Zeytin: - "Fuarda gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Kısa zamanda Senegal'de üretime başlayıp mağaza açmayı hedefliyoruz"

Türk ürünlerine talebin giderek arttığı Batı Afrika ülkesi Senegal'de, 15 Türk şirketinin katıldığı SENCON 2019 (Uluslararası Batı Afrika İnşaat ve Altyapı) Fuarı düzenlendi.

Türk şirketi Hage Fuarcılık ile SISEMI Senegal firmasının ortaklığında başkent Dakar'daki Uluslararası Fuar Merkezi'nde (CICES) düzenlenen Batı Afrika'nın en büyük inşaat ve altyapı fuarına, 15'i Türk 100'den fazla şirket katılıyor.

İnşaat ve altyapıda kullanılan temel malzemelerin, teknik ekipmanların ve iş makinelerinin sergilendiği ve satışa sunulduğu fuara, Senegal'den iş dünyası da yoğun ilgi gösteriyor.

Fuara katılan Türk firmalarından Kılınçarslan Mobilya ve İnşaat'ın temsilcilerinden Murat Zeytin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak özel ahşap üretimi ile ilgilendiklerini söyledi.

Binaların tüm ahşap dekorasyon ve mobilya ihtiyaçlarına yönelik üretim yaptıklarını belirten Zeytin, Senegal'e geçen yıldan bu yana düzenli olarak gelip projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Zeytin, talepleri hızlıca karşılamak için burada bulunmak gerektiğini ifade ederek, "Fuarda gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Kısa zamanda Senegal'de üretime başlayıp mağaza açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Senegal basınının da yoğun ilgi gösterdiği fuar 4 gün sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fuar inşaat Senegal Türk

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