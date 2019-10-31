HABER

Senegal'de bin 260 kilogram kokain ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 18:38 | Son Güncelleme

Senegal'de bin 260 kilogram kokain ele geçirildi

Senegal'in başkenti Dakar'da güvenlik güçleri, bir gemiye düzenlediği operasyonda bin 260 kilogram kokain ele geçirdi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Senegal donanmasına bağlı ekipler, İspanya Sivil Muhafaza Güçleri ile koordineli olarak Dakar'a 120 kilometre açıkta seyreden "Fouladou" isimli gemiye operasyon düzenledi.

Donanma ekipleri, operasyonda geminin gizli bölümlerinde tespit edilen bin 260 kilogram kokaine el koydu.

Ekipler, olayla ilişkili olduğu belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Güney Amerika'dan yola çıkan geminin rotasının, İspanya olduğu belirtildi.

- Bir haftada 3 başarılı uyuşturucu operasyonu

Son operasyondan bir gün önce de polis ekipleri, yurt dışından gönderilen araçların bekletildiği büyük limandaki parkta, bir aracın içinde birer kiloluk 43 paket kokain ele geçirmişti.

Aynı limanda 3 gün önce de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, büyük miktarda Hint keneviri ele geçirilmişti.

Temmuz ayında da Dakar limanında bir gemiye düzenlenen operasyonda bin 36 kilo Hint keneviri ele geçirilmiş, olayla ilişkili oldukları gerekçesiyle 2 Alman ve 2 İtalyan gözaltına alınmıştı.

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Niğde'de 75 kaçak göçmen yakalandıNiğde'de 75 kaçak göçmen yakalandı
Kaymakam Seyitoğlu’ndan Yağlı Tohumlar Tarım Kooperatifine ziyaretKaymakam Seyitoğlu’ndan Yağlı Tohumlar Tarım Kooperatifine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dakar gemi kokain operasyon polis Senegal uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da trafik kilit!

Son dakika: Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde bomba paniği

Telefonla bomba ihbarı yapıldı!

Mahkeme Adnan Oktar davasında tahliye taleplerini reddetti

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Son dakika! 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

307 hakim ve savcının görev yeri değişti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.