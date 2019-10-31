Senegal'de bin 260 kilogram kokain ele geçirildi

Senegal'in başkenti Dakar'da güvenlik güçleri, bir gemiye düzenlediği operasyonda bin 260 kilogram kokain ele geçirdi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Senegal donanmasına bağlı ekipler, İspanya Sivil Muhafaza Güçleri ile koordineli olarak Dakar'a 120 kilometre açıkta seyreden "Fouladou" isimli gemiye operasyon düzenledi.

Donanma ekipleri, operasyonda geminin gizli bölümlerinde tespit edilen bin 260 kilogram kokaine el koydu.

Ekipler, olayla ilişkili olduğu belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Güney Amerika'dan yola çıkan geminin rotasının, İspanya olduğu belirtildi.

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Son operasyondan bir gün önce de polis ekipleri, yurt dışından gönderilen araçların bekletildiği büyük limandaki parkta, bir aracın içinde birer kiloluk 43 paket kokain ele geçirmişti.

Aynı limanda 3 gün önce de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, büyük miktarda Hint keneviri ele geçirilmişti.

Temmuz ayında da Dakar limanında bir gemiye düzenlenen operasyonda bin 36 kilo Hint keneviri ele geçirilmiş, olayla ilişkili oldukları gerekçesiyle 2 Alman ve 2 İtalyan gözaltına alınmıştı.

