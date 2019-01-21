HABER

Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi adayları kesinleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 05:11 | Son Güncelleme

Anayasa Konseyince açıklanan kesin aday listesinde mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall ile birlikte 5 aday yer aldı - Seçimin iddialı isimleri Karim Wade ve Khalifa Sall haklarındaki hapis cezaları nedeniyle adaylıktan elendi

Senegal'de Anayasa Konseyi, 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için kabul edilen adayların kesin listesini açıkladı.

Anayasa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, son açıklanan listedeki 5 isim adaylıklarını korudu.

Bu isimler arasında Cumhurbaşkanı Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall bulunuyor.

Adaylıkları, haklarında 5 ya da daha fazla hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle reddedilen ancak itiraz hakkı verilen güçlü isimler Karim Wade ve Khalifa Sall ise kesin olarak liste dışı kaldı.

Anayasa Konseyi, başvuru yapan 27 adaydan 20'sini ülkenin 7 bölgesinden yeterli imza toplayamadığı için elemişti.

Seçim yasasında yapılan son değişikliğe göre, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin Seçim Kuruluna başvurarak, ülkenin 7 bölgesindeki seçmen sayısının yüzde 0,8'i ila 1'i kadar imza toplaması gerekiyor.

Senegal'de kayıtlı 6,5 milyon seçmen bulunuyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall, Mart 2012'de seçilerek göreve başlamıştı. Sall, 2016'da anayasayı değiştirerek cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıldan 5 yıla düşürmüş ve 2 dönemle sınırlamıştı.

PARTNERGökhan'ın 5,5 milyon liraya satılık tarihi köşküGökhan'ın 5,5 milyon liraya satılık tarihi köşkü
Komşularının sözleri kan dondurdu! Şizofren hastası kadın alevlerin arasında kaldı!Komşularının sözleri kan dondurdu! Şizofren hastası kadın alevlerin arasında kaldı!
Üsküdar'da gece yarısı korkunç kaza!Üsküdar'da gece yarısı korkunç kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Senegal

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşularının sözleri kan dondurdu! Şizofren hastası kadın alevlerin arasında kaldı!

Ankara'da korkutan olay! Komşularının sözleri kan dondurdu!

Üsküdar'da gece yarısı korkunç kaza!

Üsküdar'da gece yarısı korkunç kaza!

Sesleri duyan komşuları hemen polisi aradı! Karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Sesleri duyan komşuları hemen polisi aradı! Dehşet evi!

Münbiç ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.