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Senegal'de Dünya Başörtüsü Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 23:43 | Son Güncelleme

Senegal'de Dünya Başörtüsü Günü etkinliği

Senegal'in başkenti Dakar'da kadınlar, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü etkinliği için bir araya geldi.

Başkentin Secre Coeur Meydanı'nda 2'ncisi düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Kadınlara cilt bakımının yanı sıra şal ve başörtüsü kullananlar için de pratik bilgiler verildi.

Etkinliğin organizatörlerinden 22 yaşındaki Penda Beye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl etkinliğe daha fazla kişinin katıldığını söyledi.

Sosyal paylaşım sitelerinde yaptıkları duyurularla her geçen gün daha çok kişiye ulaştıklarını belirten Beye, "Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kişi etkinliğin başlamasını heyecanla beklediklerine ilişkin bizi aradı. İnsanların ilgisi bizi memnun ediyor." diye konuştu.

Beye Senegal'in yüzde 95'inin Müslüman olmasından dolayı kadınların büyük çoğunluğun başörtü taktığını ve ülkede başörtülü insanlara karşı yadırgayıcı bir tavrın bulunmadığını ifade etti.

"Bu tür etkinlikler, dünyanın birçok ülkesinde başörtüleri nedeniyle dışlanan kadınlar için büyük bir dayanışma ifade ediyor." diyen Beye, başörtüsünün dini vecibe harici meselelerle ilişkilendirilmesinin rahatsız edici olduğunu kaydetti.

ABD’de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013'te Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı.

Nazma Khan’ın girişimiyle her 1 Şubat’ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Başörtüsü Günü için dünya genelinde 45 ülkede 70’ten fazla gönüllü organizatör bulunuyor.

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