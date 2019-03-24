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Senegal'de Holi Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Başkent Dakar'da baharın gelişini simgeleyen ve "renklerin festivali" anlamına gelen Holi Festivali düzenlendi

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen ve Hint kültüründe baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'nde, renkli görüntüler oluştu.

Hindistan'ın Dakar Büyükelçiliği tarafından organize edilen ve Rönesans Heykeli meydanında gerçekleştirilen "renklerin festivali" anlamına gelen Holi Festivali'ne binlerce kişi katıldı.

Katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin üzerine attı, yüzlerine ve elbiselerine sürdü.

Renkli görüntülerin oluştuğu festivali takip eden basın mensupları da katılımcılar tarafından atılan boyaların hedefi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dakar Holi Festivali renklerin festivali Senegal

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