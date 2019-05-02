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Senegal'de Katolik okuldan başörtüsü yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 19:15 | Son Güncelleme

Jeanne D'arc Enstitüsü, gelecek eğitim öğretim yılında kızların başını örtmesini yasakladı

Senegal'in başkenti Dakar'daki Katolik Fransız okulu Jeanne D'arc Enstitüsü (ISJA), gelecek öğretim yılından itibaren okulda başörtüsü takılmasını yasakladı.

Cluny Aziz Joseph'in Kız Kardeşleri misyoner örgütüne bağlı enstitü tarafından, öğrenci velilerine atılan mesajda, Eylül 2019'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında okul üniformasında kız ve erkeklerin başlarının açık olacağı belirtildi.

Mesajda, "Jeanne D'arc Enstitüsü'nün bağlı olduğu Cluny Aziz Joseph'in Kız Kardeşleri Cemaati, misyonu ve eğitim projesinin son genel değerlendirmesi ışığında, tüm ISJA öğrencilerinin formalarını belirlemeye karar vermiştir. Eylül 2019'da başlayacak yeni öğretim yılında oluşturulacak bu formada erkeklerin olduğu gibi kızların da başı açık olacaktır." ifadesine yer verildi.

Nüfusunun yüzde 94'ü Müslümanlardan oluşan Senegalliler karara tepki gösterdi.

Okulun öğrencileri, Twitter'da yazdıkları mesajlarda, ISJA'yı eğitimin kalitesi nedeniyle tercih ettiklerini, ancak bu yasağı anlamadıklarını belirtti. Okulun bağlı bulunduğu örgütün kurucusu olan kız kardeşlerin de başörtüsü taktığını ve öğrencilerle her gün iletişim halinde olduğunu hatırlatan bir öğrenci, başörtüsünü yasaklamanın tutarsızlık olduğunu ifade etti.

Bir öğrenci de Cumhurbaşkanı Macky Sall'e yönelik mesajında, ülkesinde öğrencilerin başörtüsü takmasının yasaklanmasını nasıl kabul edebildiğini sordu.

Yasak, Cluny Aziz Joseph'in Kız Kardeşleri Cemaati'ne bağlı dünyadaki tüm okullarda geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fransız Okulu Jeanne D'arc Enstitüsü Katolik okulu Senegal

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