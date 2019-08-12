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Senegal'de Kurban Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

Başkent Dakar'daki Ulu Cami'de bayram namazına 7'den 70'e Senegalliler katıldı - Cumhurbaşkanı Macky Sal: - "Bayram özelde Müslümanlar genelde tüm insanlık arasında paylaşma ve dayanışmayı ifade ediyor"

Senegal'in başkenti Dakar'da teşrik tekbirleriyle başlayan bayram namazı, 7'den 70'e vatandaşın katılımıyla eda edildi.

Sabahın erken saatlerinde başkentin en büyük camisi Ulu Cami'yi dolduran çok sayıda Dakarlı, Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşadı.

Bayram namazını Ulu Cami'de kılan Cumhurbaşkanı Macky Sall da namaz çıkışında paylaştığı mesajında, bayramın ülkedeki huzur ve birliği pekiştirmesini diledi.

"Allah bu günde Hz. İbrahim'in imanını test etmek için oğlu Hz. İsmail'i kurban etmesini istedi. Hz. İbrahim emri yerine getirme hazırlığındayken Allah bir koç gönderdi. Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in güçlü bir imana sahip olduğunun, Allah'a çok yakın olduğunun ispatıdır." ifadesini kullanan Sall, bayramın sadakat anlamına geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Sall, "Bayram, özelde Müslümanlar genelde tüm insanlık arasında paylaşma ve dayanışmayı ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Namaz ve bayramlaşmanın ardından Senegalliler kurbanlarını kesmeye başladı.

Ülkede resmi makamlar, Kurban Bayramı'nın birinci gününü bugün kabul ederken, bazı tarikatlar ve mensupları bayramı dün kutlamıştı.

Türkiye'den de Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk Kızılay başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu kurban organizasyonu için Senegal'de bulunuyor.

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