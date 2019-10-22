Senegal'de Maarif Okulları yeni eğitim yılına "merhaba" dedi

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Senegal'deki okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle program düzenlendi.

Başkent Dakar'a yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Thies kentindeki TMV okulunda düzenlenen "Yeni Eğitim Yılına Merhaba" programına çok sayıda davetli ve aile katıldı. Öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadı.

Thies Valisi Mouhamadou Moustapha Ndao, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Mustafa Özdil ve TMV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe de etkinliğe katılanlar arasında yer aldı.

Kabaktepe, program dolayısıyla yaptığı konuşmada, TMV'nin kültür ve medeniyet etkileşimini ortak iyiye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

"Vakfımız, vizyonu ve misyonu gereği iyi insan yetiştirmeyi kendisine şiar edinmiş bir kurumdur." diyen Kabaktepe TMV'nin temel hedeflerinin başında adaleti esas alan, iyiliği hedefleyen, güzelliği arayan, faydalı olanı kovalayan ve beslenirken iyi güzel olandan beslenen eğitimli insan yetiştirmenin yer aldığını kaydetti.

Öte yandan, öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler konuklarca ilgiyle izlendi.

