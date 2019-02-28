Senegal'de Sall yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Ülkeyi seçildiği 2012'den bu yana yöneten Macky Sall, ülkenin merkez bölgesindeki Fatick'te 11 Aralık 1961'de doğdu. Önce Dakar Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde ardından Fransa Petrol Enstitüsü Ulusal Petrol ve Mühendislik Koleji'nde jeoloji mühendisliği eğitimi alan Sall, bu dönemde Marksist-Leninist harekete katıldı. Ancak Marksist hareketin seçimleri boykotunu kabul etmeyen Sall, 1980'lerin sonunda liberal Abdoulaye Wade'nin Senegal Demokratik Partisi'ne (PDS) katıldı.

Kandji'nin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Sall oyların yüzde 58,27'sini alarak ilk turda seçilirken, en yakın rakipleri Idrissa Seck yüzde 20,5 ve Ousmane Sonko yüzde 15,67 oy aldı.

İlk turda elenen adayları, Wade'nin 5'ten 7'ye çıkardığı cumhurbaşkanlığı görev süresini tekrar düşürmeyi ve 2 dönemle sınırlama vaadinde bulunarak kendisini destekleme konusunda ikna eden Sall, Benno Bokk Yakaar (yerel dil Wolofça: "Aynı Umutta Birleşmiş") koalisyonunu kurdu.

PDS'den istifa eden Sall, Aralık 2008'de Cumhuriyet İttifakı Partisini (APR) kurdu. 2012'deki cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 26,5'ini alarak ikinci oldu. Cumhurbaşkanı Wade'nin oyların yüzde 34,8'ini aldığı seçim ikinci tura kaldı.

Sall, Wade'nin Nisan 2004'te Başbakan Idrissa Seck'i görevden almasının ardından Haziran 2007'ye kadar başbakanlık görevini yürüttü. Wade döneminde en uzun süre başbakanlık yapan kişi olan Sall, görevini bırakmasının hemen ardından Meclis Başkanlığına seçildi.

Wade'nin 2000'de kazandığı cumhurbaşkanı seçimindeki kampanyasında aktif rol alan Sall, enerji ve maden konularında Cumhurbaşkanı Wade'ye danışmanlık yapmasının ardından, maden, enerji ve devlet bakanlıkları ve hükümet sözcülüğü görevlerini üstlendi.

Macky Sall, 25 Mart 2012'deki ikinci turda oyların yüzde 65,8'ini alarak, ülkenin cumhurbaşkanı olan 4. ismi oldu.

- Sall'in ilk dönemi

Başbakanlığı döneminde Dakar sahil yolu, Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı gibi önemli projeler gerçekleştiren Sall, Şubat 2013'te tarım, altyapı ve turizm alanındaki yatırımlarla ülkeyi gelişmekte olan bir ekonomiye dönüştürmeyi hedeflediği Senegal 2035 Kalkınma Planı'nı hayata geçirdi.

Planın 7 yıllık ilk safhası için Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Afrika Kalkınma Bankası ve AB'den 7,5 milyar dolarlık finansman bulan Sall, 2019'da kadar Çin, Türk ve Fransız şirketlerin yatırımlarıyla plan kapsamındaki çok sayıda altyapı, inşaat, tarım ve turizm projesini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Sall, son olarak planın 2. safhası için 2018'in sonlarında aynı kuruluşlardan 14 milyar dolar finansman sözü daha aldı.

Sall, 2016'da koalisyon üyelerine söz verdiği gibi, cumhurbaşkanlığı görev süresini 5 yıla düşürdü ancak Anayasa Konseyi, söz konusu değişikliğin Macky Sall'in ilk dönemini kapsamayacağını bildirdi.