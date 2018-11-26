Senegal’de Türk yatırımı Fuar Merkezi açıldı

Türk firmasınca Senegal'de inşa edilen Fuar Merkezinin açılışında konuşan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türk firmalarının Dakar’a güzel yapılar kazandırdığını söyledi.

Türk Firması Summa İnşaat Senegal'in başkenti Dakar'ın Diamniadio bölgesinde yaptığı Kongre Merkezi, havalimanı, otel ve spor kompleksi gibi önemli yapıların arasına bir yenisini daha ekleyerek Fuar Merkezini hizmete açtı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın kurdele kestiği açılışa, Başbakan Muhammed Bun Abdullah Dione, Ticaret Bakanı Alioune Sarr, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Senegal, Dakar Ticaret Ataşesi Özgür Yalnız'ın yanı sıra Türk ve Senegal iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Uluslararası çok sayıda firmanın da stant açtığı etkinlikte konuşan Sall, Dakar’a bu kadar güzel bir yapı kazandırıldığı için mutlu olduğunu vurguladı.

Dakar’ın gelişen altyapı ve projeleriyle dünya kentleri arasında iyi bir konuma geldiğini ifade eden Sall, fuar merkezleri ve fuarların Senegal’in ekonomik olarak kalkınmasında önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.