Senegal'de UDEF 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi

Senegal TMV Eğitim Direktörü İsmaila Sy da Türkiye'de eğitim alan Senegallilerin döndükten sonra Türkiye'nin kültürünü yansıtmaya devam ettiğini dile getirdi.

Yıldız, 1983'ten bu yana eğitimini Türkiye'de tamamlayan 150 bin kişi olduğunu kaydederek, UDEF'in öğrenci ve mezunlara yönelik çalışmaları olduğunu ifade etti.

UDEF temsilcisi Yunus Yıldız, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de şu anda 203 ülkeden 150 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu ve "Doğudan Batı'ya Adil Bir Dünya" temasıyla 51 ülke 91 şehirde gerçekleştirilmekte olan 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması, başkent Dakar'daki Maarif Okulu'nda düzenlendi.

Lisede okuyan öğrencilerin üniversiteyi Türkiye'de okumasını temenni ettiklerini söyleyen Sy, bu sayede ikili ilişkilerin de güçleneceğine işaret etti.

- "Türkiye'deki değişimi Senegal'de de gerçekleştirmek istiyorum"

Senegal Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diop da, Türkiye'ye 2002'de gittiği zaman ile mezun olduğu zaman arasında büyük değişime ve teknolojik gelişime şahit olduğunu belirtti.

Diop, "Kampüse giden otobüsler, bu süre içerisinde tamamen klimalı hale geldi. Hatta üniversitenin içine metro hattı girdi. Bu büyük değişimi görünce, "ben de bunu kendi ülkemde yapabilirim" diye düşünmeye başladım. Ülkeme döndüm kendi şirketimi kurdum, şu anda Türkiye'deki değişimin benzerini burada kendimiz katkı sağlayarak yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Yirmili yaşların, bir gencin karakterinin olgunlaşacağı ve yerleşeceği bir dönem olduğuna dikkati çeken Diop, gençlerin bu yaşlarda eğitim aldıkları ülkeye kendilerini yakın hissedeceklerini dile getirdi.

Momar Diop, "Türkiye'de eğitim alan Senegalliler, Türkiye'nin tanıtılmasına ve iki ülke insanının kaynaşmasında büyük bir rol oynayacaklardır." dedi.

