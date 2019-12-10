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Senegal'de Uluslararası Dakar Alışveriş ve Ticaret Fuarı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 21:14 | Son Güncelleme

Mısırlı satıcı Bilal Cezai: - "Senegal çok güzel bir ülke, halkı çok heyecanlı ve cana yakın. Burada iş yapmak zevkli, fiyatlar da herkese hitap edecek seviyede"

Senegal'de 28'inci Uluslararası Dakar Alışveriş ve Ticaret Fuarı (FIDAK) düzenlendi.

Başkent Dakar’daki Fuar Merkezi'ndeki etkinliğe başta Afrika ülkeleri olmak üzere, Fas, Mısır, Tunus, Suriye, Lübnan ve Türkiye’den çok sayıda firma katıldı.

Gıda, tekstil, ayakkabı, kozmetik, hediyelik eşya, teknoloji, mobilya ve ev eşyası gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların katıldığı fuar 22 Aralık’a kadar sürecek.

- "Türkiye'den kaliteli ürünleri makul fiyata sunuyoruz"

Fuarda halı ve perde ürünleri satan Ahmet Atasayar, 8 aydır Dakar'da bulunduklarını belirtti.

Atasayar, Türkiye'den kaliteli ürünleri makul fiyatlara sunmaları nedeniyle Senegal halkının yoğun talebiyle karşılaştıklarını ve kısa süre içinde büyük firmalarla çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Mısırlı Bilal Cezai de fuara ülkesinde ürettiği giysileri satmak için katıldığını söyledi.

"Senegal çok güzel bir ülke, halkı çok heyecanlı, cana yakın. Burada iş yapmak zevkli, fiyatlar da herkese hitap edecek seviyede." diye konuşan Cezai, Mısır'da kendi fabrikasında ürettiği ürünleri fuarda sattığını dile getirdi.

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Dakar FIDAK Fuar Senegal ticaret uluslaraarası

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