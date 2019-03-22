HABER

Senegal'de Yeni Zelanda'daki terör kurbanları anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 20:04 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının kurbanları için Dakar Ulu Camii'nde anma programı düzenlendi - Senegalli Müslümanlar İttifakı Başkanı Ebubekir Mboup: - "Bugün Müslümanlar birçok yerde katlediliyor, dünya uluslararası toplum sesini çıkartmıyor"

Senegal'de, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Başkent Dakar'daki Ulu Camii'nin avlusunda düzenlenen programa, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra sıra çok sayıda Senegalli katıldı.

Terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yaklaşık 2 saat sürdü ve saldırıda hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Senegalli Müslümanlar İttifakı Başkanı Ebubekir Mboup, programı izleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen teröristin daha çok Müslümanı katletmek için cuma gününü özellikle seçtiğini belirtti ve bu barbarlığı Senegalli Müslümanlar olarak şiddetle kınadıklarını söyledi.

"Şaşırtıcı olan ise Müslüman bir coğrafyadan ya da Afrikalı birinin yaptığı bir saldırıyı kınamak için hemen sesini yükseltip bir araya gelen uluslararası toplumun, bu planlanmış terörist saldırı karşısında suskun kalması oldu." diyen Mboup, binlerce Afrikalının Avrupa'ya göç etmek uğruna denizlerde boğulması karşısında da aynı sessizliğin sürdüğünü ifade etti.

"Bugün Müslümanlar birçok yerde katlediliyor, dünya uluslararası toplum sesini çıkartmıyor." diyen Mboup, 2015'te Charlie Hebdo dergisinin Paris'teki ofisine yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Paris'te yürüyüş yapanlar neden Müslümanlara yapılan bu saldırıya, Filistin'deki katliamlara karşı sessiz kalıyor." diye konuştu.

Mboup, İslamiyet'in batı medyasının gösterdiğinin aksine barış dini olduğunun altını çizdi.

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Aselsan'ın 65 milyon dolarlık Konya silah sistemleri fabrikasının temeli atıldıAselsan'ın 65 milyon dolarlık Konya silah sistemleri fabrikasının temeli atıldı
Denizli 3 günde 862 kez sallandıDenizli 3 günde 862 kez sallandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saldırı Senegal terör Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Dolarda hareketli saatler!

Dolarda hareketli saatler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.