HABER

Senegal'deki engelli kadın için örnek dayanışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 04:07 | Son Güncelleme

Vücudunun yarısı felçli Ouly Diop'un çalışma azmi tüm dünyadaki Senegallileri harekete geçirdi

Senegalliler, geçimini sağlamak için her kilometrelerce yolu tekerlekli sandalye ile aşan engelli kadın için dayanışma göstererek yaklaşık 16 bin dolar topladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Senegal'in orta kesimindeki Kaolack kentinde yaşayan vücudunun yarısı felçli Ouly Diop, on yıldır ailesinin geçimini sağlayabilmek için her gün tekerlekli sandalyesiyle 7 kilometre yol gidiyor.

Engeline rağmen dilenmeyip emeğiyle para kazanmaya çalışan Diop'un hikayesi sosyal medyada hızlıca yayıldı. Aylık kazancı 6 bin CFA (12 dolar) geçmeyen Diop'un azmi tüm dünyadaki Senegallileri harekete geçirdi.

Diop için sadece bir kaç gün içinde 9 milyon CFA'dan (yaklaşık 16 bin dolar) fazla toplandı.

Diop'un oğlu Alioune, dünyanın her yerinden Senegallilerin annesine yardım için kendilerine ulaştığını belirterek bu dayanışmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Alioune, toplanan parayla annesine bir ev inşa etmek ve onu hacca göndermek istediğini söyledi.

WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralıZeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralı
AK Parti seçim ofisine saldırı!AK Parti seçim ofisine saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli Senegal

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı

AK Parti seçim ofisine saldırı!

Ekipler yoğun çalışma başlattı! Alev alev yanıyor!

Ekipler yoğun çalışma başlattı! Alev alev yanıyor!

Erzincan'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Denizli'deki Gazi Paşa Mektebi kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.