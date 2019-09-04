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Senegal'deki Katolik Fransız okulundan tepki çeken başörtüsü uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 19:58 | Son Güncelleme

Jeanne D'arc Enstitüsü, yeni eğitim döneminde başörtülü öğrencilerini okula almadı - Yasağa tepki gösteren Senegal Eğitim Bakanı Mamadou Talla: - "Senegal Cumhuriyeti, laik, demokratik ve sosyaldir. Vatandaşlarının köken, ırk, cinsiyet ve dinine bakmadan kanun önünde eşitliğini sağlar. Tüm inançlara saygı duyar"

Senegal'in başkenti Dakar'daki Katolik Fransız okulu Jeanne D'arc Enstitüsü (ISJA), yeni eğitim döneminde başörtülü öğrencilerinin okula girmesine izin vermedi.

Geçen mayısta, yeni dönemde başörtülü öğrenci kabul etmeyeceklerini belirten okul yönetimi, öğrenci velileri ve Senegalli yetkililerin tepkilerine rağmen yasağı uygulamaya koydu.

Senegal Eğitim Bakanı Mamadou Talla'nın "Senegal Cumhuriyeti, laik, demokratik ve sosyaldir. Vatandaşlarının köken, ırk, cinsiyet ve dinine bakmadan kanun önünde eşitliğini sağlar. Tüm inançlara saygı duyar." uyarısına rağmen enstitü, belirlenen yeni formaların kampüs içinde giyilmesini zorunlu koştu.

Birçok Müslüman veli yasağı protesto ederek okul yönetimine karşı enstitünün Senegal anayasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle dava açacaklarını belirtti.

- Senegal'deki Fransız kurumlarının İslam rahatsızlığı

Geçen ay Dakar’da Fransa merkezli Avrupa İşletme Enstitüsü (IEA) okul binası sınırlarında namaz kılınmasını yasakladığını bildirmiş, çalışanların kampüs içinde namaz kılmasını yasaklamıştı.

Diğer yandan Fransız menşeli bir eczanede iki eczacının iş saatlerinde namaz kıldıkları gerekçesiyle kovulmaları ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

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başörtü Fransız Jeanne D'arc Enstitüsü katolik Okul Senegal yasak

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