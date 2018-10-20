Senegal'deki Türkiye Maarif Okullarının resmi açılışı yapıldı

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah da Senegal'e kardeşlik duygularıyla geldiklerini, burada kardeşler bulduklarını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Senegal için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Civaner, "Öğrenci velileri bu okulları tercih ettikleri için hiç pişmanlık duymayacaklar. Senegal'in geleceği buradaki kıymetli öğretmenlerin ellerinde yetişiyor." dedi.

Büyükelçi Civaner törende yaptığı konuşmada, Türkiye olarak Senegallilerle bir ağacın farklı dalları gibi hissettiklerini belirtti.

Başkentteki İba Der Thiam ile Dakar Okulu'nun 2018-2019 eğitim yılı için yeni açılan Dakar Okulu'nda resmi tören düzenlendi.

"Burada bulunmamızın asıl nedeni çocuklara daha iyi bir dünya ve gelecek hazırlamak." diyen Cerrah, Maarif Okullarında yetişecek çocukların geleceğe dair umutları yeşerttiğini ifade etti.

TMV Okullarının iki ülke arasındaki kardeşlik köprülerini daha da geliştirmek için birer vasıta olduğunun altını çizen Cerrah, "Çocuklarımız burada çok iyi bir akademik eğitimle yetişecek. Önce kendilerini sonra milletlerini tanıyacaklar ve tarihlerine saygı duyacaklar. Sonra dünyada yaşayan tüm milletlerin gözyaşlarının aynı olduğunu ve adaleti, merhameti ve birlikte yaşamayı öğrenecekler." diye konuştu.

- "Maarif Okulları Senegal'in geleceğini inşa ediyor"

Dakar İba Der Thiam Okulu Eğitim Müdürü Latir Jouf da Senegal'in bir ülkenin geleceğinin gençliğin eğitimiyle inşa edileceğinin bilincinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin de Senegal'in 3 kentinde açtığı okullarla ülkenin geleceğini inşa ya büyük katkı sağladığına işaret eden Jouf, iki ülkenin aynı inancı paylaştığını hatırlattı.

Maarif Okullarının gelişiyle Senegal ve Türkiye arasındaki ortaklığın daha da ilerlediğine dikkati çeken Jouf, ilk açıldığı 2017'de 30 öğrenciyle eğitime başlayan İba Der Thiam Okulu'na bu yıl 140'tan fazla öğrencinin kaydolduğunu bildirdi.

Öğrencilerin Türkçe şiirler okuduğu açılış merasimi, misafirlere yapılan geleneksel ikramlarla son buldu.

