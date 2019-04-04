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Senegal'in bağımsızlığı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 20:52 | Son Güncelleme

Senegal'in bağımsızlığı kutlandı

Senegal'in bağımsızlığını kazanmasının 59. yılı başkent Dakar'daki Maarif Okulu'nda kutlandı.

Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Dakar Maarif Okulunda düzenlenen kutlama etkinliğine, TMV yöneticileri, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Senegal ordusundan temsilcilerin de bulunduğu program, iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başladı.

Öğrencilerin bağımsızlıkla ilgili şiirler okuduğu programda, yöresel tatlılar ikram edildi.

Senegal'de TMV'ya bağlı 4 okulda 565 öğrenci eğitim görüyor.

Ülke genelinde, bağımsızlığın 59. yıl dönümü resmi tören ve geçitlerle kutlanıyor.

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