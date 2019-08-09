Senegal'in okyanus kıyısındaki kutsal adası Sangomar

ALAATTİN DOĞRU - Senegal'in Atlas Okyanusu kıyısındaki Saloum Deltası'nın 200 adasından biri olan Sangomar, tek sakininin bir çoban ve animistlerin kutsal mekanı olması nedeniyle dikkatleri çekiyor.

Başkent Dakar'ın 165 kilometre güneyinde yer alan ve Senegal'de "hayat ağacı" olarak da bilinen Baobablar ile süslü bu ada, biyoçeşitliliği, yaban yemişleri, barındırdığı onlarca kuş türü, beyaz kumdan sahili ve eşsiz manzarasıyla küçük bir cenneti andırıyor.

İlk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor'un ikinci uçağına adı verilen Sangomar, ülke nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan üçüncü etnik topluluğu Sererlerin dilinde "ruhların yeri" anlamına geliyor.

- Animistlerin kutsal mekanı

Saloum Deltası'nın batı ucundaki Djiffer (Jiffer) Burnu'nun bir koluyken kıyı erozyonu nedeniyle zamanla karayla bağlantısı kesildikten sonra ada şeklini alan Sangomar, ruhların en büyüğünü barındırdığına inandıkları için ülkenin yüzde 1'ini oluşturan animistlerce kutsal kabul ediliyor.

Senegalli animistler, yılın belli dönemlerinde "kutsal ada"ya gelerek, birkaç gün kalıp denize akan küçük ve tek nehrinde yıkanıyor, orada olduklarına inandıkları ruhlara ibadet edip kurban kesiyor.