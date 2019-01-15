Senegal'in tek aktif demir yolu hattı açıldı

Senegal'in başkenti Dakar'da, Türk firmalarının imzasını taşıyan ülkenin tek aktif tren hattının resmi açılışı yapıldı.

Fransız şirketi Eiffage ile Türk şirketi Yapı Merkezi ortaklığında inşa edilen Dakar-Diamniadio hattının açılış törenine Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yanı sıra İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar, Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Başkanı Akinwumi Adesina, Fransa Avrupa ve Dış İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Jean Baptiste Lemoyne, Dakar Belediye Başkanı Soham Wardini ile Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner katıldı.

Cumhurbaşkanı Sall, Dakar Tren İstasyonu'nda düzenlenen törene, Diamniadio İstasyonu'ndan hareket eden trenle geldi.

Sall törende yaptığı konuşmada, Dakar-Diamniadio Bölgesel Hızlı Tren'in (TER) birkaç ay içinde tüm emniyet ve güvenlik standartları sağladıktan sonra hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Hattın yapımında katkısı bulunan tüm şirketlere teşekkür eden Sall, bağımsız Senegal'in ilk tren yolu projesi olan TER'i tüm halkın sahiplenmesini istedi.