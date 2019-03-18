"Senegalli askerlerin mezarları Müslüman mezarlığına taşınsın"

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye giden bir grup öğrenci, Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu. Sağlık Bilimler Üniversitesi’nde okuyan Senegalli öğrenciler ile Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Senegalli Mohamed Niang, Sağlık Bilimler Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl ve hocalara ile birlikte Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Fransız mezarlığındaki Senegalli Müslüman askerler için mezarları başında dua okudu.

"Çanakkale Savaşı’nda Fransız sömürgesi Senegal’den ve diğer Batı Afrika ülkelerinden gelen askerler vardı. Senegal’den getirilen askerlere, 'Biz Almanlara karşı savaşmaya gidiyoruz' dediler. Zorla Çanakkale'ye getirerek onları Osmanlı’ya karşı savaştırmaya çalıştılar. Savaşın ortasında karşı taraftan ezan seslerini duydular. Bu ezan seslerini duyunca onlar şaşa kaldılar ve ateş etmeyi kestiler. Karşı tarafın Müslüman olduklarını öğrenince Senegalli askerler; "Müslümanlara karşı savaşmayız" diyerek geri çekilmeye başladı. Bazıları karşı tarafa geçerken vuruldu, bazıları savaşmak istemiyoruz’ diyerek geri dönmek istediler. Daha sonra savaş bitince 'Bu askerler Fransızlar için ölmüşler' dediler. Fransız mezarlığında defnetmişler."

"MÜSLÜMAN MEZARLIĞINA TAŞINSINLAR"

Askerlerin Fransız mezarlığından alınması gerektiğini söyleyen Mohamed Niang, "Bunu anlatmamızın amacı şu. Askerler buraya zorla getirildi, Osmanlı’ya karşı savaştırıldı. Sonunda bunu bildikten sonra çekilmek istediler. Müslüman olduklarını belirttiler. Dolayısıyla bizim onların Fransız mezarlığına koymamızın hiçbir gerçeği yok. Onun için buradan yetkililerden, özellikle diplomatlardan bu konu hakkında daha duyarlı olmaları ve bu haçlı işaretlerin başlarından kaldırıp, bunların mezarlığını Müslüman mezarlığına taşımalarını rica ediyorum" dedi.