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"Senegalli askerlerin mezarları Müslüman mezarlığına taşınsın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen bir grup öğrenci Fransız mezarlığındaki Senegalli Müslüman askerlerin kabirleri başında dua etti.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - İstanbul'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen bir grup öğrenci Fransız mezarlığındaki Senegalli Müslüman askerlerin kabirleri başında dua etti. Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Senegalli Mohamed Niang (22), Senegalli Müslüman askerlerin mezarlarının Müslüman mezarlığına taşınmasını talep ettiklerini söyledi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye giden bir grup öğrenci, Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu. Sağlık Bilimler Üniversitesi’nde okuyan Senegalli öğrenciler ile Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Senegalli Mohamed Niang, Sağlık Bilimler Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl ve hocalara ile birlikte Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Fransız mezarlığındaki Senegalli Müslüman askerler için mezarları başında dua okudu.

SENEGALLİ ASKERLER NASIL GELDİ?

Fransız mezarlığındaki Senegalli Müslüman askerlerin mezarlarının Müslüman mezarlığına taşınmasını isteyen Mohamed Niang, yaşanan tarihi gelişme hakkında şunu söyledi:

"Çanakkale Savaşı’nda Fransız sömürgesi Senegal’den ve diğer Batı Afrika ülkelerinden gelen askerler vardı. Senegal’den getirilen askerlere, 'Biz Almanlara karşı savaşmaya gidiyoruz' dediler. Zorla Çanakkale'ye getirerek onları Osmanlı’ya karşı savaştırmaya çalıştılar. Savaşın ortasında karşı taraftan ezan seslerini duydular. Bu ezan seslerini duyunca onlar şaşa kaldılar ve ateş etmeyi kestiler. Karşı tarafın Müslüman olduklarını öğrenince Senegalli askerler; "Müslümanlara karşı savaşmayız" diyerek geri çekilmeye başladı. Bazıları karşı tarafa geçerken vuruldu, bazıları savaşmak istemiyoruz’ diyerek geri dönmek istediler. Daha sonra savaş bitince 'Bu askerler Fransızlar için ölmüşler' dediler. Fransız mezarlığında defnetmişler."

"MÜSLÜMAN MEZARLIĞINA TAŞINSINLAR"

Askerlerin Fransız mezarlığından alınması gerektiğini söyleyen Mohamed Niang, "Bunu anlatmamızın amacı şu. Askerler buraya zorla getirildi, Osmanlı’ya karşı savaştırıldı. Sonunda bunu bildikten sonra çekilmek istediler. Müslüman olduklarını belirttiler. Dolayısıyla bizim onların Fransız mezarlığına koymamızın hiçbir gerçeği yok. Onun için buradan yetkililerden, özellikle diplomatlardan bu konu hakkında daha duyarlı olmaları ve bu haçlı işaretlerin başlarından kaldırıp, bunların mezarlığını Müslüman mezarlığına taşımalarını rica ediyorum" dedi.

"TARİHİ GERÇEĞİ YENİDEN VURGULAMAK İSTEDİK"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, "Gördüğünüz üzere şu anda 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde bu topraklarda, bu kanla sulanmış adeta toprağa sıksan şüheda fışkıracak olan topraklardayız. Bu toprakların çok hazin hikayeleri var. Osmanlı ile savaşacak olan Batı’lı devletler maalesef ikiyüzlü bir tavır içerisinde bugün olduğu gibi o gün de ikiyüzlü davranarak batı Afrika’daki Müslümanları toplayıp gemilere yükleyerek buraya getirmişler. Burada gördükleri manzara karşısında karşılarındaki savaştıkları kişilerin Müslümanlar olduğunu, Osmanlı olduğunu anladıklarında ezan seslerinden veya diğer hareketlerden anladıklarında Osmanlı tarafına geçmek istiyorlar. Bir kısmı orada vuruluyor. Buraya Fransız Mezarlığı'na gömülüyorlar. Ne hazindir ki başlarına haç dikiliyor. Fransa için öldüler deniyor. Aslında bunlar Fransa için değil, darda kalan Osmanlı’nın kurtulması, kurtarılması için gayret eden ve buraya gelen Müslüman kardeşlerimizdi. Biz bu olayı gündeme getirmek ve bu olaydan bazı dersler çıkarabilmek için üniversitemizin özellikle Batı Afrika’dan gelen, Afrika’dan gelen öğrencileriyle birlikte onların belki de dedelerin yattığı bu topraklarda bu hazin hikayeyi tekrar gündeme getirmek istedik. Mohammed’in talebi buradaki Müslüman olan kişilerin Müslüman mezarlığına taşınması. Aslında mezarlıklar açısından belki Müslümanlar için ayrı bir mezarlık yapılabilir. Onu yetkililer bilir. O konuda benim yorum yapmam doğru değil. Ancak biz burada bir tarihi gerçeği yeniden vurgulamak istedik" diye konuştu.

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