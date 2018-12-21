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Senegalli Bakandan Dakar'daki Türk okuluna ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 18:50 | Son Güncelleme

Senegal Eğitim Bakanı Serigne Mbaye Thiam, Şefkat Yolu Derneğinin bünyesindeki Dakar İslam Enstitüsünü ziyaret etti

Senegal Eğitim Bakanı Serigne Mbaye Thiam, başkent Dakar'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu Şefkat Yolu Derneğinin bünyesindeki okulu ziyaret etti.

Bakan Thiam, Senegal devleti ile Şefkat Yolu Derneği tarafından birlikte idare edilen Dakar İslam Enstitüsünde tamamlanan kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları vesilesiyle düzenlenen programa katıldı.

Yetkililer, öğrenciler ve üst düzey bürokratların katıldığı programda Kuran-ı Kerim okundu.

Thiam, burada yaptığı konuşmada, Şefkat Yolu Derneğinin Senegal'de yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Okulun ve derneğin hizmetlerinden memnun olduklarını kaydeden Thiam, eğitim yüklerini hafifletmek için bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Dakar İslam Enstitüsü, Şefkat Yolu Derneği ile Senegal devletinin imzaladığı protokol ile 2009'dan bu yana resmi lise statüsü ile faaliyet gösteriyor. Enstitüsü bünyesinde kız lisesi ve hafızlık kursu da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dakar İslam Enstitüsü Senegal Eğitim Bakanı Serigne Mbaye Thiam

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