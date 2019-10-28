Senegalli genç mucit yerli drone'u ile ülkede sıtmayı bitirmeyi amaçlıyor

Afrika ülkelerinde İHA’ların gerek askeri amaçlarla, gerekse kıtanın doğal güzelliklerinin görüntülenmesinde sıklıkla kullanıldığını hatırlatan Mamadou Diop, ancak bu araçların tamamının yabancılara ait olduğuna dikkati çekti.

Merakla başlayan İHA serüveninin kendisi için zamanla vazgeçilmez bir tutkuya dönüştüğünü söyleyen Diop, maliyetini karşılamakta zorlansa da bu yılın başından itibaren sıtmayla mücadelede de kullanılabilecek büyük bir İHA prototipi üzerinde çalışmaya başladığını belirtti.

Diop, projesini kurumsallaştırmak için kurduğu Azerty Solutions adlı küçük teknoloji firmasında görüntü çekme amaçlı İHA'lar kiraladığının ve ülkede İHA tamir eden tek kişi olarak Dr. Drone (İHA) diye tanındığının altını çizdi.

Programını kendi yazdığı drone'un prototipini tamamlamak üzere olan genç mucit, AA muhabirine projesinin hikayesini ve ilham kaynağını anlattı.

Diop, Senegal yapımı ilk İHA’yı üretip ülkesine aerodinamik alanda yeni teknolojiler kazandırmayı amaçladığını vurguladı.

- "Türkiye’den ilham aldım"

Diop, şirketinde birçok firmanın arızalanan İHA’sını tamir ettiğini, bunlar arasında Senegal’de faaliyet gösteren Türk şirketleri Limak ve Suma’nın da bulunduğunu ifade etti.

Milli bir İHA üretme kararı aldığından bu yana araştırmalarını yoğunlaştırdığını dile getiren Diop, "Türk şirketi Baykar'ın ürettiği İHA bana ilham verdi. 'Ben de ülkem için üretebilirim, yabancılardan alacağımıza kendi bütçemle İHA üreterek ülkemi öne çıkarabilirim' diye düşündüm." dedi.

Diop, tamamlama aşamasında olduğu İHA'nın programlarını da kendisinin yazdığının altını çizdi.

- Buzdolabı kasasından İHA gövdesi

İnşa ettiği İHA’nın tüm parçalarını ülkesinden temin etmeye çalışan Diop, Senegal'de bulamadığı karbon fiberi ise Çin’den ihraç ettiğini söyledi.

Karbon fiberi şekillendirmek için demir ustalarıyla çalıştığını vurgulayan genç mühendis, İHA’nın motorunu korumak için yaptığı alüminyum kapağı da eski bir buzdolabından aldığını ifade etti.