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Senegalli genç mucit yerli drone'u ile ülkede sıtmayı bitirmeyi amaçlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Senegal'de Dr. Drone olarak tanınan Mamadou Diop, ülkesi için ürettiği ilk insansız hava aracıyla (İHA) sivrisineklerin yumurtladığı bataklıkları ilaçlayarak sıtmayı bitirmeyi hedefliyor - Mamadou Diop: - "İHA yapmak kolay, sadece parçaları bir araya getirmeniz yetiyor ki mühendislik öğrencileri bunu zaten yapıyor. Ben sıtmayı bitirecek, problem çözecek, yararlı bir İHA yapmak istiyorum" - "İHA'mı özellikle sıtma hastalığına neden olan sivrisineklerin ürediği, yaya ya da araçla ulaşımın zor olduğu bataklık bölgelerin ilaçlanmasında kullanacağım" - "Türk şirketi Baykar'ın ürettiği İHA bana ilham verdi. 'Ben de ülkem için üretebilirim, yabancılardan alacağımıza kendi bütçemle İHA üreterek ülkemi öne çıkarabilirim' diye düşündüm" - "Yabancı şirketler kendileri için çalışmamı teklif etti ama kabul etmedim. Senegal için çalışacağım. Ülkemin bana, benim ülkeme ihtiyacım var"

ALAATTİN DOĞRU - Senegal’in Saly kentinde yaşayan 30 yaşındaki mühendis Mamadou Diop, yıl başında kendi bütçesiyle yapımına başladığı Senegal'in ilk insansız hava aracıyla (İHA) ülkesindeki sıtma sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor.

Programını kendi yazdığı drone'un prototipini tamamlamak üzere olan genç mucit, AA muhabirine projesinin hikayesini ve ilham kaynağını anlattı.

Diop, projesini kurumsallaştırmak için kurduğu Azerty Solutions adlı küçük teknoloji firmasında görüntü çekme amaçlı İHA'lar kiraladığının ve ülkede İHA tamir eden tek kişi olarak Dr. Drone (İHA) diye tanındığının altını çizdi.

Merakla başlayan İHA serüveninin kendisi için zamanla vazgeçilmez bir tutkuya dönüştüğünü söyleyen Diop, maliyetini karşılamakta zorlansa da bu yılın başından itibaren sıtmayla mücadelede de kullanılabilecek büyük bir İHA prototipi üzerinde çalışmaya başladığını belirtti.

Afrika ülkelerinde İHA’ların gerek askeri amaçlarla, gerekse kıtanın doğal güzelliklerinin görüntülenmesinde sıklıkla kullanıldığını hatırlatan Mamadou Diop, ancak bu araçların tamamının yabancılara ait olduğuna dikkati çekti.

Diop, Senegal yapımı ilk İHA’yı üretip ülkesine aerodinamik alanda yeni teknolojiler kazandırmayı amaçladığını vurguladı.

- "Türkiye’den ilham aldım"

Diop, şirketinde birçok firmanın arızalanan İHA’sını tamir ettiğini, bunlar arasında Senegal’de faaliyet gösteren Türk şirketleri Limak ve Suma’nın da bulunduğunu ifade etti.

Milli bir İHA üretme kararı aldığından bu yana araştırmalarını yoğunlaştırdığını dile getiren Diop, "Türk şirketi Baykar'ın ürettiği İHA bana ilham verdi. 'Ben de ülkem için üretebilirim, yabancılardan alacağımıza kendi bütçemle İHA üreterek ülkemi öne çıkarabilirim' diye düşündüm." dedi.

Diop, tamamlama aşamasında olduğu İHA'nın programlarını da kendisinin yazdığının altını çizdi.

- Buzdolabı kasasından İHA gövdesi

İnşa ettiği İHA’nın tüm parçalarını ülkesinden temin etmeye çalışan Diop, Senegal'de bulamadığı karbon fiberi ise Çin’den ihraç ettiğini söyledi.

Karbon fiberi şekillendirmek için demir ustalarıyla çalıştığını vurgulayan genç mühendis, İHA’nın motorunu korumak için yaptığı alüminyum kapağı da eski bir buzdolabından aldığını ifade etti.

Diop, İHA’nın 15 metre yükseklikte uçacak ve yaklaşık 20-25 dakika boyunca 10 litrelik bir hazneyi taşıyacak şekilde tasarlandığını kaydetti.

- Sıtmaya karşı İHA’yla mücadele

Senegal halkının ihtiyaçlarına cevap verecek ve kamu hizmeti de görecek bir İHA üretmek istediğini vurgulayan Diop, "Uçan bir İHA yapmak kolay, sadece parçaları bir araya getirmeniz yetiyor ki mühendislik öğrencileri bunu zaten yapıyor. Ben sıtmayı bitirecek, problem çözecek, yararlı bir İHA yapmak istiyorum." diye konuştu.

Mamadou Diop, İHA ile ülkesinin sağlık ve tarım sektörüne hizmet etmek istediğini kaydetti.

İHA’sının tarımda sulamanın kolaylaştırılmasına da katkı sunacağını belirten Diop, "İHA'mı özellikle sıtma hastalığına neden olan sivrisineklerin ürediği, yaya ya da araçla ulaşımın zor olduğu bataklık bölgelerin ilaçlanmasında kullanacağım." şeklinde konuştu.

- Bütçe desteğine ihtiyacı var

Genç mucit Diop, projeye başlarken 10 bin avro maliyetin yeterli olacağını düşündüğünü ancak araç üzerinde çalıştıkça bu rakamın 20 bin avroya kadar çıkabileceğini gördüğünü anlattı.

Mamadou Diop, "Senegal’de bu teknolojiyi inşa edebildiğimi kanıtlamak istiyorum ancak daha hızlı ilerlemek için bütçe desteğine ihtiyacım var. Bazı yabancı şirketler kendileri için çalışmamı teklif ettiler ama kabul etmedim. Senegal için çalışacağım. Ülkemin bana, benim ülkeme ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

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