Senegalli minik hafızların bayramlıkları Türkiye'den

Şefkat Yolu Derneği, Senegal'de Dakar İslam Enstitüsü bünyesinde hafızlık eğitimi alan minik öğrencilere bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye etti.

Derneğin Eğitim Koordinatörü Hamza Tayyip Cığal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Dakar'daki enstitünün Kasım 2017'de eğitime başladığını söyledi.

Cığal, vakıf olarak, aralarında yetimlerin de bulunduğu 40 öğrencinin günlük ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Bayramlarda ve eğitim dönemi içerisinde vakfımızdan ve hayır sahiplerinden gelen hediyeleri öğrencilerimize iletiyoruz. Kurban Bayramı'nda da Türkiye ve Senegal bayraklarını ellerinde coşkuyla taşıyan öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olduk." diye konuştu.

Dernek, 2009'dan bu yana ülkede yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

