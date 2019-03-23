HABER

Senegalli turiste hakaret eden taksici tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 20:14 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’ndan aldığı Senegalli bir turiste “Sen terörist misin?” şeklinde hakaret eden ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.Atatürk Havalimanı’ndan Senegalli turist Ousmane Alyly’i taksisine alan O.K., yolculuk esnasında turiste "Sen terörist misin?", "Camileri bombalamayı mı geldin?” diyerek hakaret etti.

Atatürk Havalimanı’ndan aldığı Senegalli bir turiste “Sen terörist misin?” şeklinde hakaret eden ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atatürk Havalimanı’ndan Senegalli turist Ousmane Alyly’i taksisine alan O.K., yolculuk esnasında turiste "Sen terörist misin?", "Camileri bombalamayı mı geldin?” diyerek hakaret etti. Senegalli turistin şikayetinin ardından gözaltına alınan taksi şoförü hakkında ‘gasp’ suçundan işlem yapıldı. Sorgusunun yapılması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen taksici O.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılık tarafından ifadesi alınan taksi sürücüsü O.K. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından sürücü O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Taksicinin verdiği ifadede suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Aralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflarAralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar
Tarsus'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandıTarsus'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Minibüsten ayrılan römork otomobile çarptı: Sürücü ve eşi öldü, 5 çocuk yaralıMinibüsten ayrılan römork otomobile çarptı: Sürücü ve eşi öldü, 5 çocuk yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.