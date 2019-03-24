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Senegalli yolcunun şikayet ettiği taksici tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 01:01 | Son Güncelleme

Senegalli yolcunun şikayet ettiği taksici tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya hakaret ederek fazla para istediği öne sürülen taksici tutuklandı.

Taksisindeki Senegalli yolcuya, "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin?" gibi sözler sarf ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepki toplayan taksici O.K, Senegalli Ousmane Alyly'nin şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan O.K, tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüpheli O.K'nin tutuklanmasına karar verdi.

Taksici O.K, görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından, bazı meslektaşlarınca darbedilmiş ve bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden uzaklaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Senegalli yolcu Taksici O.K

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